Жара возвращается с новой силой: где в Украине температура может подскочить почти до +40

Где будет самая сильная жара в начале августа

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После короткой передышки в Украину может прийти новая волна жары.

По предварительным расчетам сервиса Ventusky, уже с 6 августа температура воздуха начнет повышаться, а пик потепления ожидается 7–8 августа. В отдельных регионах столбики термометров могут приблизиться к отметке +40 °C.

Какой может быть погода в регионах

По предварительным данным Ventusky, наиболее жаркой может стать вторая половина первой недели августа.

Прогноз погоды на 7 августа. Фото: Ventusky

На западе Украины температура воздуха может повыситься до +36…+38 °C. Регион может оказаться под влиянием сильной жары, хотя температурные показатели будут несколько ниже, чем в центральных и южных областях.

На севере страны прогнозируется до +34…+37 °C. Здесь ожидается существенное повышение температуры воздуха, а местами жара может приблизиться к отметке +38 °C.

В центральных областях столбики термометров могут показывать до +36…+39 °C. Именно этот регион может стать одним из самых жарких в начале августа.

На востоке Украины предварительно прогнозируют до +35…+37 °C. Ожидается жаркая и сухая погода с температурными показателями выше климатической нормы для этого периода.

Самая сильная жара, согласно предварительным расчетам, может быть на юге страны. Здесь температура воздуха может достигать +35…+39 °C, а местами столбики термометров могут приблизиться к отметке +40 °C.

Где будет самое жаркое. Инфографика ИИ "Телеграф"

Стоит отметить, что это предварительный прогноз погодного сервиса Ventusky. Официального сообщения от Укргидрометцентра относительно 40-градусной жары в начале августа пока нет, поэтому температурные показатели еще могут измениться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украину снова сунет "африканская" жара.