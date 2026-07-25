Спека повертається з новою силою: де в Україні температура може підскочити майже до +40

Де буде найспекотніше на початку серпня

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Після короткого перепочинку в Україну може прийти нова хвиля спеки.

За попередніми розрахунками сервісу Ventusky, вже з 6 серпня температура повітря почне зростати, а пік потепління очікується 7–8 серпня. В окремих регіонах стовпчики термометрів можуть наблизитися до позначки +40 °C.

Якою може бути погода в регіонах

За попередніми даними Ventusky, найбільш спекотною може стати друга половина першого тижня серпня.

Прогноз погоди на 7 серпня. Фото: Ventusky

На заході України температура повітря може підвищитися до +36…+38 °C. Регіон може опинитися під впливом сильної спеки, хоча температурні показники будуть дещо нижчими, ніж у центральних та південних областях.

На півночі країни прогнозується до +34…+37 °C. Тут очікується суттєве підвищення температури повітря, а місцями спека може наблизитися до позначки +38 °C.

У центральних областях стовпчики термометрів можуть показувати до +36…+39 °C. Саме цей регіон може стати одним із найспекотніших на початку серпня.

На сході України попередньо прогнозують до +35…+37 °C. Очікується спекотна та суха погода з температурними показниками, вищими за кліматичну норму для цього періоду.

Найспекотніше, за попередніми розрахунками, може бути на півдні країни. Тут температура повітря може сягати +35…+39 °C, а місцями стовпчики термометрів можуть наблизитися до позначки +40 °C.

Де буде найспекотніше. Інфографіка ШІ "Телеграф"

Варто зазначити, що це попередній прогноз погодного сервісу Ventusky. Офіційного повідомлення від Укргідрометцентру щодо 40-градусної спеки на початку серпня наразі немає, тому температурні показники ще можуть змінитися.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до України знову суне "африканська" спека.