Венгерские хозяйки маринуют огурцы без уксуса: вот какой неожиданный продукт они добавляют в банку

Огурцы становятся хрустящими примерно через три дня

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Хозяйки, которые каждое лето маринуют огурцы, обычно готовят их с использованием уксуса и сахара. Но есть способ получить хрустящую и ароматную закуску буквально за пару дней без уксуса.

В Венгрии годами маринуют огурцы с кусочком хлеба. Речь идет о блюде под названием kovászos uborka — "дрожжевые" или ферментированные огурцы. В отличие от привычных зимних заготовок, готовят их именно летом, когда жара помогает процессу брожения проходить быстрее, отмечает кулинарный портал Paprika&Friends.

Зачем в банку с огурцами добавляют хлеб

Главная особенность рецепта — ломтик белого или ржаного хлеба, который кладут поверх огурцов, залитых соленым рассолом. Дрожжи и бактерии, содержащиеся в хлебе, заметно ускоряют брожение в теплой среде. Благодаря этому хрустящие маринованные огурцы готовы уже через 2-3 дня.

Как приготовить маринованные огурцы по-венгерски

Понадобится:

2,5 кг огурцов

3 ломтика сухого хлеба (должен содержать дрожжи)

3 столовые ложки соли

2 литра кипяченой воды, немного остывшей

4-5 веточек укропа (желательно вместе со стеблем и зонтиком)

6-8 зубчиков чеснока

По желанию: кусочек корня хрена, черный перец горошком, семена горчицы, лавровый лист.

Маринованные огурцы по-венгерски. Фото: cookpad.com

Этапы приготовления:

Огурцы тщательно вымыть, срезать кончики. Крупные экземпляры можно разрезать пополам или на четвертинки. Уложить огурцы в чистую стеклянную банку, переслаивая чесноком, укропом и остальными специями. Вскипятить воду с солью. Дать рассолу немного остыть. Залить теплым рассолом огурцы так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Сверху положить толстый ломтик хлеба. Он запустит брожение. Чтобы потом было проще доставать раскисший мякиш без крошек, хлеб можно предварительно завернуть в марлю. Накрыть банку блюдцем или неплотной крышкой, чтобы защитить от пыли и насекомых. Банку нельзя закрывать герметично. В процессе брожения выделяется газ, и ему нужно куда-то выходить. Поэтому горлышко просто прикрывают марлей, блюдцем или неплотной крышкой.

Через 2-3 дня попробуйте огурцы на вкус. Когда огурцы достаточно заквасятся, специи и хлеб нужно убрать, при необходимости рассол процедить и переставить соленье в холодильник.