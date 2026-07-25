Венгерские хозяйки маринуют огурцы без уксуса: вот какой неожиданный продукт они добавляют в банку
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Огурцы становятся хрустящими примерно через три дня
Хозяйки, которые каждое лето маринуют огурцы, обычно готовят их с использованием уксуса и сахара. Но есть способ получить хрустящую и ароматную закуску буквально за пару дней без уксуса.
В Венгрии годами маринуют огурцы с кусочком хлеба. Речь идет о блюде под названием kovászos uborka — "дрожжевые" или ферментированные огурцы. В отличие от привычных зимних заготовок, готовят их именно летом, когда жара помогает процессу брожения проходить быстрее, отмечает кулинарный портал Paprika&Friends.
Зачем в банку с огурцами добавляют хлеб
Главная особенность рецепта — ломтик белого или ржаного хлеба, который кладут поверх огурцов, залитых соленым рассолом. Дрожжи и бактерии, содержащиеся в хлебе, заметно ускоряют брожение в теплой среде. Благодаря этому хрустящие маринованные огурцы готовы уже через 2-3 дня.
Как приготовить маринованные огурцы по-венгерски
Понадобится:
- 2,5 кг огурцов
- 3 ломтика сухого хлеба (должен содержать дрожжи)
- 3 столовые ложки соли
- 2 литра кипяченой воды, немного остывшей
- 4-5 веточек укропа (желательно вместе со стеблем и зонтиком)
- 6-8 зубчиков чеснока
По желанию: кусочек корня хрена, черный перец горошком, семена горчицы, лавровый лист.
Этапы приготовления:
- Огурцы тщательно вымыть, срезать кончики. Крупные экземпляры можно разрезать пополам или на четвертинки.
- Уложить огурцы в чистую стеклянную банку, переслаивая чесноком, укропом и остальными специями.
- Вскипятить воду с солью. Дать рассолу немного остыть.
- Залить теплым рассолом огурцы так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.
- Сверху положить толстый ломтик хлеба. Он запустит брожение. Чтобы потом было проще доставать раскисший мякиш без крошек, хлеб можно предварительно завернуть в марлю.
- Накрыть банку блюдцем или неплотной крышкой, чтобы защитить от пыли и насекомых. Банку нельзя закрывать герметично. В процессе брожения выделяется газ, и ему нужно куда-то выходить. Поэтому горлышко просто прикрывают марлей, блюдцем или неплотной крышкой.
Через 2-3 дня попробуйте огурцы на вкус. Когда огурцы достаточно заквасятся, специи и хлеб нужно убрать, при необходимости рассол процедить и переставить соленье в холодильник.