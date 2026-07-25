Угорські господині маринують огірки без оцту: ось який несподіваний продукт вони додають у банку

Огірки стають хрусткими приблизно за три дні

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Господині, які щоліта маринують огірки, зазвичай готують їх із використанням оцту та цукру. Але є спосіб отримати хрустку й ароматну закуску буквально за кілька днів без оцту.

В Угорщині роками маринують огірки з шматочком хліба. Йдеться про страву під назвою kovászos uborka — "дріжджові" або ферментовані огірки. На відміну від звичних зимових заготовок, готують їх саме влітку, коли спека допомагає процесу бродіння проходити швидше, зазначає кулінарний портал Paprika&Friends.

Навіщо в банку з огірками додають хліб

Головна особливість рецепта — скибка білого або житнього хліба, яку кладуть поверх огірків, залитих солоним розсолом. Дріжджі та бактерії, що містяться в хлібі, помітно прискорюють бродіння в теплому середовищі. Завдяки цьому хрусткі мариновані огірки готові вже через 2–3 дні.

Як приготувати мариновані огірки по-угорськи

Знадобиться:

2,5 кг огірків

3 скибки сухого хліба (має містити дріжджі)

3 столові ложки солі

2 літри кип’яченої води, трохи охолодженої

4–5 гілочок кропу (бажано разом зі стеблом і зонтиком)

6–8 зубчиків часнику

За бажанням: шматочок кореня хрону, чорний перець горошком, насіння гірчиці, лавровий лист.

Мариновані огірки по-угорськи. Фото: cookpad.com

Етапи приготування:

Огірки ретельно вимити, зрізати кінчики. Великі екземпляри можна розрізати навпіл або на четвертинки. Укласти огірки в чисту скляну банку, перекладаючи часником, кропом і рештою спецій. Закип’ятити воду з сіллю. Дати розсолу трохи охолонути. Залити теплим розсолом огірки так, щоб вони були повністю покриті рідиною. Зверху покласти товсту скибку хліба. Вона запустить бродіння. Щоб потім було легше дістати розм’якшений м’якуш без крихт, хліб можна попередньо загорнути в марлю. Накрити банку блюдцем або нещільною кришкою, щоб захистити від пилу та комах. Банку не можна закривати герметично. У процесі бродіння виділяється газ, і йому потрібно кудись виходити. Тому шийку просто прикривають марлею, блюдцем або нещільною кришкою.

Через кілька днів спробуйте огірки на смак. Коли огірки достатньо заквасяться, спеції та хліб потрібно прибрати, за потреби розсіл процідити й переставити соління в холодильник.