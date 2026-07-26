С Днем работника торговли 2026! Красивые картинки, чтобы поздравить коллег, родных и знакомых

Обязательно пришлите близким красочное поздравление

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В воскресенье, 26 июля, в Украине отмечается День работников торговли. Это профессиональный праздник продавцов, кассиров, консультантов, администраторов магазинов и всех, кто ежедневно работает в сфере торговли и помогает покупателям.

Именно эти люди часто первыми встречают посетителей в магазинах, помогают с выбором товаров, отвечают на вопросы и заботятся о качественном сервисе. Их работа требует внимательности, выдержки, ответственности и умения находить общий язык с разными людьми. Именно поэтому профессиональный праздник хорошая возможность поблагодарить их за ежедневный труд.

В День продавца и кассира принято поздравлять родных, друзей, коллег и знакомых, работающих в торговле. Даже несколько теплых слов или праздничная открытка могут подарить хорошее настроение и показать, что их труд ценят.

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Мы собрали красивые поздравления в картинках, которые можно отправить в мессенджере или опубликовать в социальных сетях. Такие открытки помогут поздравить близкого человека с профессиональным праздником и пожелать ему благодарных покупателей, успехов в работе, крепкого здоровья, благополучия и мирного неба.

Поздравления в картинках с Днем работника торговли

Поздравления в картинки с Днем работника торговли. Фото: informator.ua

Поздравления в картинках с Днем работника торговли

Поздравления в картинки с Днем работника торговли. Фото: dprp.kyivcity

Поздравления в картинках с Днем работника торговли

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 26 июля также отмечают День бабушек, дедушек и пожилых людей. Мы собрали для вас самые лучшие поздравления в открытках и картинках.