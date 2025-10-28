З Днем бабусь і дідусів: теплі привітання у картинках, віршах і відео зі святом
Свято не має офіційного статусу
У вівторок, 28 жовтня, в Україні відзначають День бабусь та дідусів. Це тепле зворушливе свято, яке нагадує нам про важливість рідних у житті.
День бабусь та дідусів запровадило у 2009 році Квіткове бюро з Нідерландів. Ідея передбачала, що онуки дарують своїм бабусям і дідусям горщики із живими квітами. Рослини уособлюють зв’язок поколінь: коріння — це старші члени родини, молоді паростки — молодші.
Цього дня онуки висловлюють вдячність бабусям і дідусям за їхню підтримку, любов і турботу. Рідним дарують солодощі, квіти, презенти та проводять час разом. Це свято, яке нагадує нам про важливість сімейних цінностей і традицій.
"Телеграф" зібрав привітання у віршах, листівках і відео, аби ви могли надіслати рідним.
Привітання з Днем бабусь та дідусів
В душі хвилювання і сум’яття,
Я радість зовсім не таю:
Поспішаю сьогодні з днем народження
Привітати свою бабусю.
Віршик написаний, все готово,
Бери ж, бабуся, читай:
Живи сто років і будь здорова,
Сто років не кашляй, не чхай!
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба,
Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров'я і щастя без ліку,
Хай обминають дім Твій тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб серце Твоє зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров'я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку.
У праці роки пролетіли,
Неначе ластівки в блакить,
Хай серце Твоє молодіє,
Душа хай піснею бринить.
Бажаєм жити довгі роки,
Не знати горя і біди,
Бажаєм щастя і здоров’я
Сьогодні, завтра і завжди.
Хай Вас обминають невдачі і грози,
Хай тільки від щастя з’являються сльози,
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує многії літа!
Дідусю та бабусю,
Бажаю вам добра,
У ваше світле свято
Вам щастя та тепла!
Здоров’я вам та радості,
Нехай душа співає,
А прикрощі і старість
Нехай вас оминають!
Немає слів, щоб вдячність передати
За вашу доброту та за любов,
За світ казок, що ви нам дарували
І за тепло, що даруєте нам знов.
Нехай вам завжди таланить, рідні,
Нехай в саду життя тьохкають солов’ї,
Бажаєм вам за сто в здоров’ї жити,
Добра і щастя в вашому житті!
Любий дідусю, ми вітаємо,
І в цей день святковий тобі побажаємо:
Хай друзі та рідні зберуться в оселі
І пісні для тебе лунають веселі.
Завжди хай злагода буде в сім'ї
І радістю сяють хай очі твої,
Здоров'я міцного, добробуту, щастя,
Нехай усі мрії й бажання здійсняться!
З Днем бабусі й дідуся вітаю,
Здоров'я міцного я вам бажаю!
Нехай кожен день радістю повниться,
А любов родини завжди в серці гріється.
Ви — мудрість наша, опора й сила,
Дорогу життєву нам освітили.
Хай довгі роки вам Бог дарує,
А щастя і радість вас не минує!
