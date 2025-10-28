З Днем бабусь і дідусів: теплі привітання у картинках, віршах і відео зі святом

Свято не має офіційного статусу

У вівторок, 28 жовтня, в Україні відзначають День бабусь та дідусів. Це тепле зворушливе свято, яке нагадує нам про важливість рідних у житті.

День бабусь та дідусів запровадило у 2009 році Квіткове бюро з Нідерландів. Ідея передбачала, що онуки дарують своїм бабусям і дідусям горщики із живими квітами. Рослини уособлюють зв’язок поколінь: коріння — це старші члени родини, молоді паростки — молодші.

День бабусь і дідусів, фото Freepik

Цього дня онуки висловлюють вдячність бабусям і дідусям за їхню підтримку, любов і турботу. Рідним дарують солодощі, квіти, презенти та проводять час разом. Це свято, яке нагадує нам про важливість сімейних цінностей і традицій.

"Телеграф" зібрав привітання у віршах, листівках і відео, аби ви могли надіслати рідним.

Привітання з Днем бабусь та дідусів

В душі хвилювання і сум’яття,

Я радість зовсім не таю:

Поспішаю сьогодні з днем народження

Привітати свою бабусю.

Віршик написаний, все готово,

Бери ж, бабуся, читай:

Живи сто років і будь здорова,

Сто років не кашляй, не чхай!

Привітання з Днем бабусь і дідусів у відео

Хай сонечко світить із ясного неба,

Бажаєм усього, чого тільки треба,

Хай доля дарує довгого віку,

Добре здоров'я і щастя без ліку,

Хай обминають дім Твій тривоги,

Цвітом і рястом проляжуть дороги.

Щоб серце Твоє зігрівало тепло,

Щоб завжди в душі панувало добро,

Краси і наснаги, здоров'я без ліку

І довгого, довгого щедрого віку.

Колаж "Телеграфу"

У праці роки пролетіли,

Неначе ластівки в блакить,

Хай серце Твоє молодіє,

Душа хай піснею бринить.

Бажаєм жити довгі роки,

Не знати горя і біди,

Бажаєм щастя і здоров’я

Сьогодні, завтра і завжди.

Хай Вас обминають невдачі і грози,

Хай тільки від щастя з’являються сльози,

Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,

А Бог хай дарує многії літа!

Привітання з Днем бабусь і дідусів у відео

Дідусю та бабусю,

Бажаю вам добра,

У ваше світле свято

Вам щастя та тепла!

Здоров’я вам та радості,

Нехай душа співає,

А прикрощі і старість

Нехай вас оминають!

Колаж "Телеграфу"

Немає слів, щоб вдячність передати

За вашу доброту та за любов,

За світ казок, що ви нам дарували

І за тепло, що даруєте нам знов.

Нехай вам завжди таланить, рідні,

Нехай в саду життя тьохкають солов’ї,

Бажаєм вам за сто в здоров’ї жити,

Добра і щастя в вашому житті!

Привітання з Днем бабусь і дідусів у відео

Любий дідусю, ми вітаємо,

І в цей день святковий тобі побажаємо:

Хай друзі та рідні зберуться в оселі

І пісні для тебе лунають веселі.

Завжди хай злагода буде в сім'ї

І радістю сяють хай очі твої,

Здоров'я міцного, добробуту, щастя,

Нехай усі мрії й бажання здійсняться!

Колаж "Телеграфу"

З Днем бабусі й дідуся вітаю,

Здоров'я міцного я вам бажаю!

Нехай кожен день радістю повниться,

А любов родини завжди в серці гріється.

Ви — мудрість наша, опора й сила,

Дорогу життєву нам освітили.

Хай довгі роки вам Бог дарує,

А щастя і радість вас не минує!

Привітання з Днем бабусь і дідусів у відео

Колаж "Телеграфу"

Раніше "Телеграф" розповідав про церковний календар на жовтень 2025 року. Зібрали для вас важливі релігійні свята.