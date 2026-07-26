З Днем працівника торгівлі 2026! Красиві картинки, щоб привітати колег, рідних і знайомих

Обов'язково надішліть близьким барвисте привітання

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У неділю, 26 липня, в Україні відзначають День працівників торгівлі. Це професійне свято продавців, касирів, консультантів, адміністраторів магазинів та всіх, хто щодня працює у сфері торгівлі й допомагає покупцям.

Саме ці люди часто першими зустрічають відвідувачів у магазинах, допомагають із вибором товарів, відповідають на запитання та дбають про якісний сервіс. Їхня робота потребує уважності, витримки, відповідальності та вміння знаходити спільну мову з різними людьми. Саме тому професійне свято є гарною нагодою подякувати їм за щоденну працю.

У День продавця і касира заведено вітати рідних, друзів, колег і знайомих, які працюють у торгівлі. Навіть кілька теплих слів або святкова листівка можуть подарувати гарний настрій і показати, що їхню працю цінують.

Ми зібрали красиві привітання у картинках, які можна надіслати у месенджері чи опублікувати в соціальних мережах. Такі листівки допоможуть щиро привітати близьку людину з професійним святом і побажати їй вдячних покупців, успіхів у роботі, міцного здоров'я, добробуту та мирного неба.

Привітання у картинках з Днем працівника торгівлі

Привітання у картинках з Днем працівника торгівлі. Фото: informator.ua

Привітання у картинках з Днем працівника торгівлі

Привітання у картинках з Днем працівника торгівлі. Фото: dprp.kyivcity

Привітання у картинках з Днем працівника торгівлі

Раніше "Телеграф" розповідав, що 26 липня також відзначають День бабусь, дідусів і людей похилого віку. Ми зібрали для вас найкращі привітання у листівках і картинках.