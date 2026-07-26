Открытки с Днем бабушек и дедушек 2026: не забудьте поздравить самых родных

Открытки, которые согреют сердце

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В воскресенье, 26 июля, в мире отмечают Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей. Это относительно молодой международный праздник, который начался в 2021 году по инициативе Папы Римского Франциска. Его каждый год отмечают в четвертое воскресенье июля, чтобы напомнить о важной роли старшего поколения в жизни семей и общества.

Главная идея этого дня – не подарки или торжества, а внимание, благодарность и забота. В разных странах в этот день посещают бабушек и дедушек, проводят семейные встречи, благотворительные мероприятия, концерты, а также посещают пожилых людей, которые живут одиноко или находятся в домах престарелых.

Даже небольшой знак внимания – искреннее поздравление, открытка или совместно проведенное время – может стать для пожилого человека особенно ценным. Ведь самый лучший подарок в этот день — ощущение, что о нем помнят, любят и ценят.

"Телеграф" собрал для вас красивые картинки, чтобы вы могли прислать их родным. Подарите своим бабушкам и дедушкам хорошее настроение.

Поздравления в картинках с Днем бабушек, дедушек и стариков. Фото: vsim.ua

Поздравления в картинках с Днем бабушек, дедушек и стариков. Фото: lviv.media

Поздравления в картинках с Днем бабушек, дедушек и стариков. Фото: УНИАН

Поздравления в картинках с Днем бабушек, дедушек и стариков

Поздравления в картинках с Днем бабушек, дедушек и стариков

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечают День дедушки в 2026 году. Мы назвали дату праздника и самые лучшие идеи подарков.