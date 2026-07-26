Листівки з Днем бабусь і дідусів 2026: не забудьте привітати найрідніших

Листівки, які зігріють серце

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У неділю, 26 липня, у світі відзначають Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку. Це відносно молоде міжнародне свято, яке започаткували у 2021 році за ініціативою Папи Римського Франциска. Його щороку відзначають у четверту неділю липня, щоб нагадати про важливу роль старшого покоління в житті родин і суспільства.

Головна ідея цього дня — не подарунки чи урочистості, а увага, вдячність і турбота. У різних країнах цього дня навідують бабусь і дідусів, проводять сімейні зустрічі, благодійні заходи, концерти, а також відвідують літніх людей, які живуть самотньо або перебувають у будинках для людей похилого віку.

Навіть невеликий знак уваги — щире привітання, листівка чи спільно проведений час — може стати для літньої людини особливо цінним. Адже найкращий подарунок у цей день — відчуття, що про неї пам'ятають, люблять і цінують.

"Телеграф" зібрав для вас красиві картинки, щоб ви могли надіслати їх рідним. Подаруйте своїм бабусям і дідусям гарний настрій.

Привітання у картинках з Днем бабусь, дідусів і людей похилого віку. Фото: vsim.ua

Привітання у картинках з Днем бабусь, дідусів і людей похилого віку. Фото: lviv.media

Привітання у картинках з Днем бабусь, дідусів і людей похилого віку. Фото: УНІАН

Привітання у картинках з Днем бабусь, дідусів і людей похилого віку

Привітання у картинках з Днем бабусь, дідусів і людей похилого віку

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначають День дідуся у 2026 році. Ми назвали дату свята і найкращі ідеї подарунків.