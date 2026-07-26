Не спешите выбрасывать коробку из-под яиц: как она поможет во время отдыха на природе

Этот хлам превратится в помощника во время жарки мяса

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Обычная картонная коробка из-под яиц может пригодиться при приготовлении шашлыка или барбекю. Вместо того чтобы сразу выбрасывать упаковку, её можно использовать для изготовления простых самодельных разжигателей, которые помогут быстрее разжечь уголь или дрова.

Этот способ не заменяет основное топливо, а лишь помогает поддерживать первое пламя в течение нескольких минут, пока уголь не начнёт хорошо гореть. Для этого подходит чистый сухой картон без покрытия, без остатков пищи или неизвестных химических веществ, как написали в LosAndes 142.

Для изготовления понадобятся картонная коробка из-под яиц, куски газеты или тонкого картона, сухая древесная стружка, трески или веточки, ножницы и спички или зажигалка.

Сначала коробку нужно разделить на отдельные части с углублениями. В каждую из них кладут немного смятую бумагу, сверху добавляют сухую стружку или мелкие деревянные щепы. Важно не утрамбовывать материал слишком плотно, ведь для горения требуется доступ воздуха.

После этого картон можно закрыть сверху другим куском упаковки или закрепить хлопковой нитью. Готовые разжигатели лучше хранить в сухом месте, ведь влага сделает их менее эффективными.

Старая коробка из-под яиц может заменить разжигатели для гриля. Фото: LosAndes 142

Перед использованием несколько заготовок размещают в центре гриля, а вокруг насыпают небольшое количество угля. Картон поджигают с нескольких сторон и ждут, пока загорятся щепки и нижний слой угля. Затем постепенно добавляют больше топлива.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит спешить выбрасывать коробки из-под молока — они могут помочь с организацией пространства в шкафу.