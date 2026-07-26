Не поспішайте викидати коробку з-під яєць: як вона допоможе під час відпочинку на природі

Цей непотріб перетвориться на помічника під час смаження м'яса

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Звичайна картонна коробка з-під яєць може стати корисною під час приготування шашлику чи барбекю. Замість того щоб одразу викидати упаковку, її можна використати для виготовлення простих саморобних розпалювачів, які допоможуть швидше розпалити вугілля або дрова.

Такий спосіб не замінює основне паливо, а лише допомагає підтримати перше полум’я кілька хвилин, поки вугілля почне добре займатися. Для цього підходить лише чистий сухий картон без покриття, без залишків їжі чи невідомих хімічних речовин, як написали в LosAndes 142.

Для виготовлення знадобляться картонна коробка з-під яєць, шматки газети або тонкого картону, суха деревна стружка, маленькі тріски чи гілочки, ножиці та сірники або запальничка.

Спочатку коробку потрібно розділити на окремі частини із заглибленнями. У кожну з них кладуть трохи зім’ятого паперу, зверху додають суху стружку або дрібні дерев’яні тріски. Важливо не утрамбовувати матеріал занадто щільно, адже для горіння потрібен доступ повітря.

Після цього картон можна закрити зверху іншим шматком упаковки або закріпити бавовняною ниткою. Готові розпалювачі краще зберігати у сухому місці, адже волога зробить їх менш ефективними.

Стара коробка з-під яєць може замінити магазинні розпалювачі для гриля. Фото: LosAndes 142

Перед використанням кілька таких заготовок розміщують у центрі гриля, а навколо насипають невелику кількість вугілля. Картон підпалюють із кількох боків і чекають, поки загоряться тріски та нижній шар вугілля. Потім поступово додають більше палива.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто поспішати викидати коробки з-під молока — вони можуть допомогти з організацією простору в шафі.