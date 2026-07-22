Не выбрасывайте старые перчатки: как они могут спасти обувь, растения и гриль

Эти вещи всегда лежат в шкафу без дела

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Старые шерстяные перчатки с дырками или те, которые уже никто не носит, не обязательно сразу выбрасывать. Даже если они утратили свой первоначальный вид, материал всё ещё может пригодиться в хозяйстве.

Вместо того чтобы оставлять их без дела в шкафу, им можно найти новое применение дома. Детальнее об идеях написали в TN.

Один из самых простых способов – использовать перчатки для ухода за обувью. Шерстяная ткань хорошо подходит для нанесения крема или воска на кожаные ботинки, ведь помогает равномерно распределить средство и придать поверхности блеска. Для этого достаточно надеть чистую перчатку на руку, нанести немного средства и аккуратно отполировать обувь.

Также старую шерсть можно использовать при выращивании растений. Натуральные волокна способны удерживать влагу, поэтому измельченные кусочки чистой шерсти можно добавить на дно рассадного контейнера перед высадкой семян. Это помогает поддерживать более стабильную среду для молодых растений.

Еще один вариант применения – уборка гриля. После того, как он полностью остынет, старая перчатка может помочь убрать пепел, пыль и мелкое загрязнение с поверхности. Благодаря текстуре шерсти она удобно захватывает остатки грязи перед основным мытьем.

Полезные идеи для старых перчаток. Фото: Телеграф, сгенерированный ИИ

Такие простые способы позволяют не спешить избавляться от старых вещей и повторно использовать материалы, которые ещё могут пригодиться в быту.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что не стоит выбрасывать маленькие пакетики с силикагелем, которые часто находятся в коробках с обувью. Их можно использовать в быту.