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Не выбрасывайте в мусор. Как коробки из-под молока помогут навести идеальный порядок в шкафу

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Картонные коробки Новость обновлена 23 июля 2026, 22:04
Картонные коробки. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Такой картон – настоящая находка для хозяйки

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Креативный подход к переработке позволяет организовывать пространство с помощью материалов, которые обычно оказываются в мусорном ведре. Картонные коробки из-под молока идеально подходят максимального использования пространства ящиков в шкафах, превращая повседневный хаос в эффективную и визуально гармоничную систему.

Как навести порядок в системе хранения одежды, рассказывает аргентинское издание Los Andes 142.

В статье отмечается, что в отличие от обычного картона, материал коробок для напитков разработан так, чтобы выдерживать влагу и вес, гарантируя, что он не деформируется при ежедневном использовании и не будут поврежден, если его поместить в неблагоприятные условия.

Как сделать прочные отделения для одежды из коробок из-под молока

В материале рассказали, как из молочных коробок можно сделать в ящиках шкафа отделения для хранения чулок, нижнего белья или носовых платков. Этот лайфхак предотвратит смешивание и потерю мелких предметов одежды.

Как навести идеальный порядок в шкафу при помощи коробок из-под молока
Идеальный порядок благодаря коробкам из-под молока. Фото: Los Andes 142

Для этого нужно:

  • Вымыть и обрезать коробки до одинаковой высоты
  • Обклеить их тканью или самоклеящейся бумагой
  • Разместить в ящиках рядом друг с другом, образуя сетку.
Органайзер из молочных коробок как сделать
Как навести порядок в ящиках при помощи картонных коробок. Фото: Los Andes 142

"Эффективность идеи заключается в многослойном картоне. Этот материал сочетает в себе слои, обеспечивающие превосходную жесткость по сравнению с любым недорогим пластиковым органайзером. Эта прочность позволяет коробкам выдерживать постоянное трение предметов, не разрушаясь, и сохранять свою структурную целостность гораздо дольше, чем обычный картон", – говорится в статье.

Ранее мы рассказали, как защитить кухонные шкафы от жира и пыли. Для этого на них нужно положить одну вещь.

Теги:
#Картонные коробки #Лайфхак #Органайзер