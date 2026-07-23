Не выбрасывайте в мусор. Как коробки из-под молока помогут навести идеальный порядок в шкафу
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Такой картон – настоящая находка для хозяйки
Креативный подход к переработке позволяет организовывать пространство с помощью материалов, которые обычно оказываются в мусорном ведре. Картонные коробки из-под молока идеально подходят максимального использования пространства ящиков в шкафах, превращая повседневный хаос в эффективную и визуально гармоничную систему.
Как навести порядок в системе хранения одежды, рассказывает аргентинское издание Los Andes 142.
В статье отмечается, что в отличие от обычного картона, материал коробок для напитков разработан так, чтобы выдерживать влагу и вес, гарантируя, что он не деформируется при ежедневном использовании и не будут поврежден, если его поместить в неблагоприятные условия.
Как сделать прочные отделения для одежды из коробок из-под молока
В материале рассказали, как из молочных коробок можно сделать в ящиках шкафа отделения для хранения чулок, нижнего белья или носовых платков. Этот лайфхак предотвратит смешивание и потерю мелких предметов одежды.
Для этого нужно:
- Вымыть и обрезать коробки до одинаковой высоты
- Обклеить их тканью или самоклеящейся бумагой
- Разместить в ящиках рядом друг с другом, образуя сетку.
"Эффективность идеи заключается в многослойном картоне. Этот материал сочетает в себе слои, обеспечивающие превосходную жесткость по сравнению с любым недорогим пластиковым органайзером. Эта прочность позволяет коробкам выдерживать постоянное трение предметов, не разрушаясь, и сохранять свою структурную целостность гораздо дольше, чем обычный картон", – говорится в статье.
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