Не выбрасывайте в мусор. Как коробки из-под молока помогут навести идеальный порядок в шкафу

Такой картон – настоящая находка для хозяйки

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Креативный подход к переработке позволяет организовывать пространство с помощью материалов, которые обычно оказываются в мусорном ведре. Картонные коробки из-под молока идеально подходят максимального использования пространства ящиков в шкафах, превращая повседневный хаос в эффективную и визуально гармоничную систему.

Как навести порядок в системе хранения одежды, рассказывает аргентинское издание Los Andes 142.

В статье отмечается, что в отличие от обычного картона, материал коробок для напитков разработан так, чтобы выдерживать влагу и вес, гарантируя, что он не деформируется при ежедневном использовании и не будут поврежден, если его поместить в неблагоприятные условия.

Как сделать прочные отделения для одежды из коробок из-под молока

В материале рассказали, как из молочных коробок можно сделать в ящиках шкафа отделения для хранения чулок, нижнего белья или носовых платков. Этот лайфхак предотвратит смешивание и потерю мелких предметов одежды.

Идеальный порядок благодаря коробкам из-под молока. Фото: Los Andes 142

Для этого нужно:

Вымыть и обрезать коробки до одинаковой высоты

Обклеить их тканью или самоклеящейся бумагой

Разместить в ящиках рядом друг с другом, образуя сетку.

Как навести порядок в ящиках при помощи картонных коробок. Фото: Los Andes 142

"Эффективность идеи заключается в многослойном картоне. Этот материал сочетает в себе слои, обеспечивающие превосходную жесткость по сравнению с любым недорогим пластиковым органайзером. Эта прочность позволяет коробкам выдерживать постоянное трение предметов, не разрушаясь, и сохранять свою структурную целостность гораздо дольше, чем обычный картон", – говорится в статье.

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