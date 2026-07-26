Заморозки до -3 та спека під +42: у серпні погода може нести неприємні сюрпризи

Синоптики здивували характеристикою серпня

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У серпні в Україні місцями ртутні стовпчики можуть долати +40 градусів, а в деяких регіонах можливі заморозки.

Про це йдеться у кліматичній характеристиці останнього літнього місяця, опублікованій Укргідрометцентром.

За інформацією метеорологів, абсолютний мінімум температури у Карпатах, Волинській, Львівській, північних, Харківській, Луганській та Запорізькій областях місцями може досягати -2…-3 градуси.

Водночас у більшості регіонів країни, крім західних областей, повітря у серпні може прогріватися від +39 до +42. Такі моменти зафіксовано в історії спостережень.

Прогноз погоди на серпень

Разом з тим фахівці Укргідрометцентру прогнозують у серпні 2026 року середню місячну температуру від +21 до +25 градусів, у гірських районах від +17 до +19, що на 2 градуси вище за норму. А у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та Криму близько до норми.

Вони зазначають, що місячна кількість опадів очікується 34-60 мм, що у межах норми. А в західних областях ймовірно 36-46 мм опадів, що становить лише 50-70%.

Раніше ми розповіли, де в Україні температура може підскочити найвище. За попередніми розрахунками сервісу Ventusky, вже з 6 серпня температура повітря почне підвищуватися, а пік потепління очікується 7–8 серпня. В окремих регіонах стовпчики термометрів можуть наблизитись до позначки +40 градусів.

За даними ресурсу, найсильніша спека може бути на півдні країни. Тут температура повітря може досягати +35…+39 градусів, а подекуди стовпчики термометрів можуть наблизитися до позначки +40. Проте в інших регіонах спека буде не набагато меншою.

Аномальна спека в середині серпня

Нагадаємо, кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич також попереджав, що на Україну знову насувається "африканська" спека.