Зимы, как в детстве, больше не будет: климатолог дал печальный прогноз
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Температура воздуха зимой растет
Снежные зимы в Украине могут уйти в прошлое. Из-за климатических изменений снег будет лежать недолго и таять во время оттепелей.
Таким прогнозом с "Телеграфом" поделился метеоролог, кандидат географических наук, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг: Жара +40 в Украине — не предел, а зиму "теряем": климатолог поразил прогнозом на 10 лет
Он пояснил, что снега в Украине со временем будет становиться все меньше. Однако полностью он не исчезнет, но не будет задерживаться надолго.
"К сожалению, это наша реальность: снега со временем будет становиться меньше, хотя полностью он не исчезнет. Скорее всего, снежный покров будет формироваться на несколько дней или неделю-две, а затем будут наступать оттепели. Сравнение климатических норм показывает: среднемесячная минимальная температура января выросла больше всего именно на севере — в Черниговской области, например, с -9…-10°C до -6…-7°C. На юге и в Крыму изменения минимальные", — описал ситуацию специалист.
Прошлой зимой снег в Киеве держался 73 суток
Однако прошлая зима была очень снежной и довольно холодной. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, снежный покров в Киеве держался с 26 декабря 2025 года по 8 марта 2026 года (73 суток). Его максимальная высота составляла 28 см. Зима заняла четвертое место по снежности за прошедшие 35 лет.
Напомним, ранее заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова объяснила "Телеграфу", действительно ли аномальная погода связана с последствиями войны. Она опровергла распространенное мнение.