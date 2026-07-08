Зимы, как в детстве, больше не будет: климатолог дал печальный прогноз

Температура воздуха зимой растет

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Снежные зимы в Украине могут уйти в прошлое. Из-за климатических изменений снег будет лежать недолго и таять во время оттепелей.

Таким прогнозом с "Телеграфом" поделился метеоролог, кандидат географических наук, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг: Жара +40 в Украине — не предел, а зиму "теряем": климатолог поразил прогнозом на 10 лет

Он пояснил, что снега в Украине со временем будет становиться все меньше. Однако полностью он не исчезнет, но не будет задерживаться надолго.

"К сожалению, это наша реальность: снега со временем будет становиться меньше, хотя полностью он не исчезнет. Скорее всего, снежный покров будет формироваться на несколько дней или неделю-две, а затем будут наступать оттепели. Сравнение климатических норм показывает: среднемесячная минимальная температура января выросла больше всего именно на севере — в Черниговской области, например, с -9…-10°C до -6…-7°C. На юге и в Крыму изменения минимальные", — описал ситуацию специалист.

Снег в Харькове прошлой зимой. Фото: Ян Доброносов

Прошлой зимой снег в Киеве держался 73 суток

Однако прошлая зима была очень снежной и довольно холодной. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, снежный покров в Киеве держался с 26 декабря 2025 года по 8 марта 2026 года (73 суток). Его максимальная высота составляла 28 см. Зима заняла четвертое место по снежности за прошедшие 35 лет.

Интересные факты о снеге в Киеве. Фото: facebook.com/CGO.Official

Напомним, ранее заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова объяснила "Телеграфу", действительно ли аномальная погода связана с последствиями войны. Она опровергла распространенное мнение.