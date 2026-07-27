Назовете беду и бедность: главные запреты в праздник 27 июля, которых следует соблюдать

Традиции и табу на Пантелеймона

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В понедельник, 27 июля, по новоюлианскому календарю Православная церковь Украины чтит память святого великомученика и целителя Пантелеймона. По старому стилю этот праздник приходится на 9 августа.

Пантелеймон с рождения имел имя Пантолеон, учился врачебному делу и даже лечил при дворе римского императора Максимиана. После знакомства со священником Ермолаем принял христианство и начал бесплатно помогать всем, кто нуждался в лечении,

Милосердие он считал важнее любой награды. За отказ отречься от веры его казнили, а впоследствии Церковь причислила Пантелеймона к лику великомучеников.

Традиции и приметы 27 июля

В этот день было принято помогать больным, посещать одиноких людей и подавать милостыню нуждающимся. В день святого Пантелеймона внимательно наблюдали за природой.

Если утром шел дождь, то ожидали, что влажная погода задержится еще на несколько дней;

ясный и теплый день – предсказатель сухой и теплой осени;

утренний туман – ждите солнечную погоду в ближайшие дни;

громкий гром предвещает сильный ливень;

листья на деревьях начали желтеть — ждите щедрый грибной сезон.

Туман на Пантелеймоне предвещает теплую осень. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 27 июля

перевозить сено и складывать его в копны — верили, что неосторожность с сухой травой может навлечь пожар;

работать в поле во время жары или перед грозой — будет небогатый урожай;

разжигать без нужды огонь — любой неосторожный огонь на Пантелеймона мог принести беду в дом;

считать последние деньги в кошельке — если в этот день перечислять "последнюю копейку", можно надолго остаться без довольства;

вспоминать старые образы — конфликт, который начнется в этот день, может затянуться надолго.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 27 июля также отмечается День медика. Не путайте дату праздника с русским.