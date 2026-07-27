Накличете лихо та бідність: головні заборони у свято 27 липня, яких варто дотримуватись
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Традиції та табу на Пантелеймона
У понеділок, 27 липня, за новоюліанським календарем Православна церква України вшановує пам'ять святого великомученика і цілителя Пантелеймона. За старим стилем це свято припадає на 9 серпня.
Пантелеймон від народження мав ім'я Пантолеон, навчався лікарської справи й навіть лікував при дворі римського імператора Максиміана. Після знайомства зі священником Єрмолаєм прийняв християнство і почав безкоштовно допомагати всім, хто потребував лікування,
Милосердя він вважав важливішим за будь-яку нагороду. За відмову зректися віри його стратили, а згодом Церква зарахувала Пантелеймона до лику великомучеників.
Традиції та прикмети 27 липня
Цього дня було заведено допомагати хворим, відвідувати самотніх людей і подавати милостиню нужденним. У день святого Пантелеймона уважно спостерігали за природою.
- Якщо зранку йшов дощ, чекали, що волога погода затримається ще на кілька днів;
- ясний і теплий день — провісник сухої та теплої осені;
- ранковий туман — чекайте на сонячну погоду найближчими днями;
- гучний грім віщує про сильну зливу;
- листя на деревах почало жовтіти — очікуйте на щедрий грибний сезон.
Що не можна робити 27 липня
- перевозити сіно та складати його в копи — вірили, що необережність із сухою травою може накликати пожежу;
- працювати в полі під час спеки або перед грозою — буде небагатий урожай;
- розпалювати без потреби вогонь — будь-який необережний вогонь на Пантелеймона міг принести лихо в дім;
- рахувати останні гроші в гаманці — якщо цього дня перераховувати "останню копійку", можна надовго залишитися без достатку;
- згадувати старі образи — конфлікт, який почнеться цього дня, може затягнутися надовго.
Раніше "Телеграф" розповідав, що 27 липня також відзначається День медика. Не плутайте дату свята із російською.