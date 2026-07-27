Накличете лихо та бідність: головні заборони у свято 27 липня, яких варто дотримуватись

Традиції та табу на Пантелеймона

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У понеділок, 27 липня, за новоюліанським календарем Православна церква України вшановує пам'ять святого великомученика і цілителя Пантелеймона. За старим стилем це свято припадає на 9 серпня.

Пантелеймон від народження мав ім'я Пантолеон, навчався лікарської справи й навіть лікував при дворі римського імператора Максиміана. Після знайомства зі священником Єрмолаєм прийняв християнство і почав безкоштовно допомагати всім, хто потребував лікування,

Милосердя він вважав важливішим за будь-яку нагороду. За відмову зректися віри його стратили, а згодом Церква зарахувала Пантелеймона до лику великомучеників.

Традиції та прикмети 27 липня

Цього дня було заведено допомагати хворим, відвідувати самотніх людей і подавати милостиню нужденним. У день святого Пантелеймона уважно спостерігали за природою.

Якщо зранку йшов дощ, чекали, що волога погода затримається ще на кілька днів;

ясний і теплий день — провісник сухої та теплої осені;

ранковий туман — чекайте на сонячну погоду найближчими днями;

гучний грім віщує про сильну зливу;

листя на деревах почало жовтіти — очікуйте на щедрий грибний сезон.

Туман на Пантелеймона віщує про теплу осінь. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 27 липня

перевозити сіно та складати його в копи — вірили, що необережність із сухою травою може накликати пожежу;

працювати в полі під час спеки або перед грозою — буде небагатий урожай;

розпалювати без потреби вогонь — будь-який необережний вогонь на Пантелеймона міг принести лихо в дім;

рахувати останні гроші в гаманці — якщо цього дня перераховувати "останню копійку", можна надовго залишитися без достатку;

згадувати старі образи — конфлікт, який почнеться цього дня, може затягнутися надовго.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 27 липня також відзначається День медика. Не плутайте дату свята із російською.