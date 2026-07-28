Якщо кабачковий джем зі смаком ківі вже приготували — зробіть ще "Нутеллу": простий рецепт (відео)

Кабачок — універсальний овоч із нейтральним смаком, з якого готують не лише рагу, оладки та запіканки, а й незвичайні солодкі заготовки.

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Так, в інтернеті став вірусним рецепт кабачкового повидла зі смаком ківі, який здивував поєднанням простих овочів і фруктових нот. А сьогодні пропонуємо не менш оригінальний рецепт — шоколадну пасту з кабачків, яка за консистенцією та насиченим смаком нагадує домашню "Нутеллу". Щоб паста вийшла однорідною та без вираженого овочевого присмаку, варто обирати молоді кабачки з ніжною м'якоттю, якісний темний шоколад із вмістом какао від 70% і натуральне какао без додавання цукру, а кількість крохмалю регулювати залежно від бажаної густоти. Рецептом з нами поділилися на TikTok-сторінці "ksenia_naselenko".

Як приготувати шоколадну пасту з кабачків

Інгредієнти:

кабачки, очищені від шкірки та насіння — 1 кг;

цукор — 250 г;

чорний шоколад із вмістом какао від 70% — 100 г;

кукурудзяний крохмаль — 30–40 г;

какао-порошок — 2 ст. л. з гіркою;

вершкове масло — 50–70 г;

лимонна кислота — ½ ч. л. або щіпка;

ванільний цукор — 1 пакетик;

холодна вода або молоко — 50 мл.

Спосіб приготування:

Очистити кабачки від шкірки та насіння, нарізати невеликими кубиками. Перекласти в каструлю, засипати цукром і залишити на 15–20 хвилин, щоб овочі пустили сік. Поставити каструлю на середній вогонь і проварити кабачки 10–15 хвилин, поки вони не стануть м'якими. Не варто додавати воду без потреби, адже зайва рідина зробить пасту водянистою. Зняти кабачки з вогню та перебити занурювальним блендером до максимально однорідного пюре. Для особливо ніжної та гладкої текстури додатково протерти масу через дрібне сито. Повернути пюре на слабкий вогонь, додати лимонну кислоту та ванільний цукор. Окремо розвести кукурудзяний крохмаль у 50 мл холодної води або молока до однорідності. Влити крохмаль тонкою цівкою в гаряче кабачкове пюре, безперервно помішуючи вінчиком, щоб не утворилися грудочки. Додати какао-порошок і ретельно перемішати. Проварити 2–3 хвилини, поки маса злегка не загусне. Зняти каструлю з вогню. Додати поламаний на шматочки чорний шоколад і вершкове масло. Перемішувати вінчиком до повного розчинення шоколаду та масла, поки паста не стане гладкою, глянцевою й однорідною. Для подачі одразу охолодити пасту до кімнатної температури, а потім поставити в холодильник на 2–3 години. Після охолодження шоколад і крохмаль стабілізують консистенцію, тому паста стане густішою та пластичнішою. Для більш ніжної текстури можна зменшити кількість крохмалю до 30 г, а для густішої — використати 40 г. Для тривалого зберігання гарячу пасту розкласти в попередньо стерилізовані банки та герметично закрити. Водночас варто враховувати, що домашня шоколадна паста з кабачків із додаванням вершкового масла та шоколаду не є класичною консервацією, тому для зберігання на зиму необхідно дотримуватися перевіреної технології консервування та умов зберігання.

Як і з чим подавати

Кабачкову шоколадну пасту найкраще подавати охолодженою, намазуючи на свіжий хліб, тости, хрусткі грінки або млинці. Вона також добре поєднується з сирниками, вафлями, оладками та домашнім печивом, а густішу пасту можна використовувати як начинку для круасанів чи прошарок для десертів. Для подачі пасту можна прикрасити подрібненими горіхами, кокосовою стружкою, свіжими ягодами або кількома шматочками чорного шоколаду. Якщо хочеться урізноманітнити смак, до шоколадної основи можна додати дрібку кориці, трохи апельсинової цедри або замінити частину чорного шоколаду молочним, отримавши м'якший і солодший варіант.

Кабачкова шоколадна паста — цікавий спосіб перетворити звичайний сезонний овоч на незвичайний десерт. Завдяки какао та темному шоколаду смак виходить насиченим, а сам кабачок додає пасті ніжної, кремової текстури, практично не перебиваючи шоколадний аромат. Такий рецепт особливо добре підійде тим, хто шукає оригінальний спосіб використати великий урожай кабачків і водночас хоче приготувати домашню солодку намазку без складних інгредієнтів.