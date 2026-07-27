Сменила фамилию и владеет сотнями гектаров. Как живет любовница Януковича в России (фото)

Журналисты раскрыли детали

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Бывший президент Украины Виктор Янукович и его гражданская жена Любовь Полежай продолжают жить в России — предположительно, в Сочи. И под другими фамилиями.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Телебачення Торонто". По данным авторов материала, Полежай может проживать в РФ под девичьей фамилией Садыкова, а сам Янукович — использовать имя Олег Леонов.

Любовь Садыкова ведет Telegram-блог под именем "Любовь", а также имеет страницы в Instagram и "ВКонтакте" — социальной сети, запрещенной в Украине.

Страница Любови Садыковой в Instagram

Любов Садыкова в Telegram

Ее дочь Мария, которая также носит фамилию Садыкова, периодически публикует фотографии с матерью в соцсетях.

Мария Садыкова "засветила" маму в Instagram

По данным журналистов, после переезда в Россию Янукович забрал с собой не только гражданскую жену, но и ее сестру Надежду Маренцеву, которая ранее работала его кухаркой в резиденции "Межигорье".

Как говорится в расследовании, на имя Садыковой оформлена не только ранее обнародованная дача Януковича в Сочи, но и крупный участок земли неподалеку вместе с заброшенным пансионатом курортологии.

Дача Януковича в Сочи

С 2015 по 2025 год Садыкова официально работала менеджером в одном из крупнейших российских агрокомплексов, связанном с семьей бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Средняя зарплата составляла около 50 тысяч рублей в месяц. Журналисты предполагают, что трудоустройство могло быть фиктивным.

При этом, по данным расследования, Садыкова получила в собственность 337 гектаров сельскохозяйственной земли, после чего начала сдавать ее в аренду тому же агрокомплексу. За четыре года она, как утверждается, получила более 50 млн рублей арендных платежей. Еще почти 14 млн рублей, по подсчетам журналистов, составил доход от продажи недвижимости.

Любовь Садыкова с дочерью

Всего за годы проживания в России Садыкова получила в собственность более 370 гектаров земли в Сочи и свыше 2400 кв. м недвижимости: пять квартир, пять домов и еще четыре помещения. Среди них — две квартиры в Москве площадью 102 и 147 кв. м.

В 2024 году Садыкова также зарегистрировала в Сочи юридическое лицо "Щедродар". Согласно финансовой отчетности, приведенной журналистами, по итогам 2025 года предприятие получило отрицательный финансовый результат — около 2 млн рублей. Журналисты также выяснили, что с 2014 года Любовь Садыкова выезжала из России только в оккупированную Абхазию.

Напомним, что в 2015 году погиб сын беглого президента. Ранее мы писали, как выглядит могила Януковича-младшего в Крыму.