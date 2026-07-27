Змінила прізвище і володіє сотнями гектарів. Як живе коханка Януковича у Росії (фото)

Журналісти розкрили деталі

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Колишній президент України Віктор Янукович та його громадянська дружина Любов Полежай продовжують жити в Росії, ймовірно, в Сочі. І під іншими прізвищами.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Телебачення Торонто". За даними авторів матеріалу, Полежай може проживати у РФ під дівочим прізвищем Садикова, а сам Янукович — використовувати ім’я Олег Леонов.

Любов Садикова веде Telegram-блог під ім’ям "Любовь", а також має сторінки в Instagram та "ВКонтакті" — соціальній мережі, забороненій в Україні.

Сторінка Любові Садикової в Instagram

Любов Садикова в Telegram

Її дочка Марія, яка також має прізвище Садикова, періодично публікує фотографії з матір’ю в соцмережах.

Марія Садикова "засвітила" маму в Instagram

За даними журналістів, після переїзду до Росії Янукович забрав із собою не лише громадянську дружину, а і її сестру Надію Маренцеву, яка раніше працювала його куховаркою у резиденції "Межигір’я".

Як йдеться у розслідуванні, на ім’я Садикової оформлена не лише раніше оприлюднена дача Януковича в Сочі, а й велика ділянка землі неподалік разом із занедбаним пансіонатом курортології.

Дача Януковича у Сочі

З 2015 до 2025 року Садикова офіційно працювала менеджером в одному з найбільших російських агрокомплексів, пов’язаному з сім’єю колишнього губернатора Краснодарського краю Олександра Ткачова. Середня зарплата становила близько 50 тисяч рублів на місяць. Журналісти припускають, що працевлаштування могло бути фіктивним.

При цьому, за даними розслідування, Садикова отримала у власність 337 га сільськогосподарської землі, після чого почала здавати її в оренду тому ж агрокомплексу. За чотири роки вона, як стверджується, отримала понад 50 млн рублів орендних платежів. Ще майже 14 млн рублів, за підрахунками журналістів, становив прибуток від продажу нерухомості.

Любов Садикова з дочкою

Всього за роки проживання в Росії Садикова отримала у власність понад 370 га землі в Сочі та понад 2400 кв. м нерухомості: п’ять квартир, п’ять будинків та ще чотири приміщення. Серед них дві квартири в Москві площею 102 і 147 кв. м.

У 2024 році Садикова також зареєструвала в Сочі юридичну особу "Щедродар". Згідно з фінансовою звітністю, наведеною журналістами, за підсумками 2025 року підприємство отримало негативний фінансовий результат — близько 2 млн рублів. Журналісти також з’ясували, що з 2014 року Любов Садикова виїжджала з Росії лише до окупованої Абхазії.

Нагадаємо, що у 2015 році загинув син президента-втікача. Раніше ми писали, як виглядає могила Януковича-молодшого у Криму.