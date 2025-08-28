Поселился рядом с любовницей? Как выглядит шикарная "дача Януковича" в Сочи (фото)

Этот особняк тщательно охраняют

Четвертый президент Украины Виктор Янукович, который сбежал в Россию после Революции Достоинства, вероятно, имеет дачу в курортном городе Сочи. По строению эта резиденция напоминает Межигорье под Киевом, где по-богатому жил бывший глава государства.

Элитный особняк находится в Хостинском районе и его усилено охраняют. Местные жители говорят, что дом стал убежищем для Виктора Януковича.

Как выглядит дача Януковича в Сочи

Российские источники писали, что президент-беглец Виктор Янукович, вероятно, владеет роскошным особняком в Хосте, который расположен недалеко от усадьбы его любовницы Любови Полежай. Именно с ней и ее дочерью предатель жил в Межигорье и сбежал из Украины в 2014 году.

Вероятная дача Виктора Януковича в Сочи

Известно, что шикарный дом находится под усиленной охранной, поэтому и привлек внимание местных жителей. По слухам эта дача принадлежит Януковичу, но это не единственный пункт временного размещения в России бывшего украинского президента.

По имеющимся данным, изначально особняк находился в ведении Сочинского национального парка, а в 2018 году перешел в собственность некоей "России" — так иногда Росреестр скрывает реального владельца. С октября 2022 года дача находилась в долгосрочной аренде у "Физического лица".

Эта дача находится недалеко от усадьбы любовницы Януковича

По фотографиям видно, что особняк по архитектуре напоминает Межигорье. Дом выстроен в таком же деревянном стиле, а вокруг большая и ухоженная территория, хотя не таких масштабов, как его резиденция под Киевом.

Дача Януковича в Сочи напоминает Межигорье

"Телеграф" писал ранее, что известно и где сейчас падчерица Януковича от любовницы Полежай. Она жила в Межигорье вместе с матерью.