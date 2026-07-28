Семья, побратимы и вся Украина хранят память о человеке, который выбрал защищать других в самый сложный период

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Среди погибших в результате теракта в Еленовке 29 июля 2022 года был старший солдат спецподразделения "Азов" Денис "Море" Парфенов. Он прошел оборону Мариуполя и "Азовстали" и после выхода из окружения оказался в плену.

В годовщину трагедии "Телеграф" вспоминает историю защитника, который до последнего боролся за Украину.

Денис Анатольевич Парфенов родился 4 мая 1995 года в городе Днепропетровск (Днепр). Окончил высшее профессиональное училище № 17 г. Днепропетровска. Далее заочно учился в Белоцерковском национальном аграрном университете. С детства был настойчив, любил справедливость и всегда шел к своей мечте. Со школьных времен любит футбол, а в старшем возрасте увлекся боксом и смешанным боевым искусством.

В 2015 году был принят на военную службу по контракту с ОЗСП "Азов" НГУ. Спустя три года вернулся в гражданскую жизнь и встретил свою любовь и через некоторое время стал отцом. Сына назвали Матвеем.

Парфенов защищал Украины во время полномасштабной войны

За год до начала полномасштабной войны мужчина вернулся на службу в "Азов", где занимал должность оператора-наводчика. Мечтал забрать семью к себе в Мариуполь, но его планам не суждено было сбыться.

С первых дней полномасштабного вторжения России Денис Парфенов вместе с побратимами держал оборону Мариуполя. 5 мая 2022 года был награжден орденом "За мужество" III степени.

"Даже в таких ужасающих условиях сын находил минутку для SMS-сообщения, чтобы написать, что с ним все хорошо. Поддерживал жену и всегда умолял ее, чтобы она хранила их маленькое счастье, которое он так безгранично любил…", — говорила его мать Инна Алексеевна.

Денис Парфенов. Фото: svoi.city

После боев за Мариуполь и обороны "Азовстали" 20 мая 2022 г. по приказу высшего военного руководства ради сохранения жизни людей Денис Парфенов вышел с побратимами из "Азовстали" и попал в так называемый "плен по договоренности".

Его удерживали на территории бывшей Волновахской исправительной колонии № 120 в оккупированном поселке Молодежном, что недалеко от бывшего административного центра поселкового совета Еленовки, где оккупанты образовали фильтрационную тюрьму.

Денис Парфенов. Фото: Мемориал. Платформа памяти

Теракт в Еленовке

В ночь на 29 июля 2022 Денис Парфенов погиб в результате теракта, приведшего к массовому убийству военнопленных, устроенного россиянами в колонии в Еленовке.

16 января 2023 мать Дениса вызвали в Киев, где Инна Алексеевна опознала тело своего единственного сына по татуировке: на бедре правой ноги едва виднелось изображение корабля…

22 января в столичном крематории на Байковом кладбище состоялась прощальная церемония.

На следующий день прах старшего солдата Парфенова был похоронен в родном Днепре.

Могила Дениса Парфенова. Фото: "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 16 июня погибли сразу двое защитников неба. Что о них известно и каких пилотов Украина потеряла раньше.