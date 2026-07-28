"Оскар" за спецэффекты не дадут: топ-5 феерических ляпов Путина на видео

Эти эпизоды давно превратились в мемы и разошлись по соцсетям

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В этом году празднование Дня военно-морского флота России обернулось очередным спектаклем. Российский глава Владимир Путин выступает на фоне нарисованной субмарины, чем вызвал волну насмешек в сети.

На фоне этой курьезной ситуации "Телеграф" решил напомнить, какие еще нелепые случаи с Путиным попадали в кадр и разлетались по социальным сетям.

Как Путин оконфузился на День ВМФ

26 июля 2026 года Путин принял участие в мероприятиях по случаю Дня военно-морского флота России в Санкт-Петербурге. Соответствующее видео было опубликовано на сайте Кремля.

Праздничный парад военных кораблей в городе был отменен уже второй год подряд из-за украинских угроз. Таким образом, на кадрах Путин выступил на фоне изображения атомной подводной лодки вместо настоящей военной техники.

В то же время его помощник Николай Патрушев заявил, что не считает необходимым проведение масштабных военно-морских парадов, а военная техника должна "решать военные задачи", а не участвовать в праздничных мероприятиях.

"Визит" Путина в командный пункт

В сети обсуждают "визит" Путина в один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск. Однако все вокруг выглядит, как декорации, что сразу выдает постановочный ролик.

Комплексы Путина — курьез на видео

В 2023 году внимание многих пользователей привлекла не только абсурдная, но уже традиционная для главы кремля фраза "всё по плану", и то, как пропагандистам приходится подстраиваться под него.

В комментарии росСМИ Птин, отвечая на вопрос журналиста, о том, как он оценивает динамику так называемой "спецоперации", заявил, что динамика "положительная" и всё развивается "в рамках плана Минобороны и Генштаба". Однако многих пользователей насмешило то, как именно журналистам пришлось брать у него интервью. На опубликованном видео можно заметить довольно странную деталь — интервьюера поставили настолько далеко от "царя", что в какой-то момент ему пришлось даже нагибаться и тянуться к нему.

Вместо Путина — ИИ?

Новогоднее обращение российского главы Владимира Путина вызвало массу обсуждений. Многие россияне предположили, что оно будто бы сделано с помощью искусственного интеллекта. Соответствующая информация появилась в одном из российских Telegram-каналов. Там обсуждают одну из теорий — Путин на самом деле не записывал новогоднее поздравление, вместо него это сделал искусственный интеллект.

В сети приводят следующие доводы в пользу такой версии:

Голова двигается так, будто отдельно от туловища

Рукава на пальто выглядят пустыми

Не сказал, что год был тяжелым

Пользователи пишут, что это заметило даже старшее поколение

Путин продолжал говорить даже в 01:01

Кремль случайно показал "сырой" ролик Путина

В 2026 году российская пресс-служба допустила необычный прокол: вместо финальной версии поздравления Путина с 8 Марта был опубликован необработанный вариант видео. В ролике остались несколько дублей, кашель и момент, когда президент просит повторить запись. Позже Кремль удалил видео и заменил его отредактированной версией.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае Путин попал в очередной курьез на публичном мероприятии.