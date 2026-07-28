Иран готовит атаку? За сколько ракеты могут долететь до Украины и есть ли у нас защита (карта)

Конфликт может выйти за рамки одних лишь заявлений

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На фоне угроз и заявлений Ирана в адрес Украины появились сообщения, что в течение ближайших 24 часов якобы может быть совершена атака баллистическими ракетми по территории нашей страны.

Информация об этом была опубликована в мониторинговых каналах. Иран якобы планирует ударить тремя баллистическими ракетами средней дальности. Предварительно, пуски могут быть осуществлены из района города Тебриз.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко говорит, что пока нет официальных данных о намерении Ирана бить ракетами по Украине.

"Отдельно добавлю, чтобы избежать манипуляций: официальных данных (именно официальных) о подготовке такого удара пока нет. Но оружие в Иране для таких действий потенциально есть", — добавил он.

Чем может ударить Иран и может ли Украина защититься

Внимание привлекли возможности ракетного потенциала Тегерана и способность противостояния со стороны Киева. Иран располагает баллистическими ракетами средней дальности, отдельные модели которых теоретически способны достигать территории Украины. Речь идет о ракетах Ghadr, Emad, Sejjil и Khorramshahr, пишет "УС".

Отмечается, что наибольшую угрозу представляет Khorramshahr, поскольку дальность ракеты может достигать около 4000 км.

Дальность поражения иранских дальнобойных ракет. Инфографика: "УС"

Дальность и приблизительное время подлета могут быть следующими:

Тебриз — Днепр — 1470 км — 12–18 минут

— 1470 км — Тебриз — Харьков — 1550 км — 13–20 минут

— 1550 км — Тебриз — Одесса — 1580 км — 13–20 минут

— 1580 км — Тебриз — Киев — 1850 км — 15–25 минут

— 1850 км — Тебриз — Львов — 2150 км — 18–30 минут

Расстояние до украинских городов и примерное время подлета ракет. Карта: "Телеграф"

Важно добавить, что указанное время является ориентировочным. Фактическое время может отличаться в зависимости от траектории полета, высоты и скорости на отдельных участках.

Украине для перехвата подобных ракет необходимы специальные системы противоракетной обороны: THAAD, Arrow-2/3 и SM-3. Данных систем в Украине нет.

Возможности Patriot против таких целей ограничены.

Сравнение систем THAAD, Arrow-2/3 и SM-3. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Но также следует добавить, что ракетные запасы Ирана могли существенно уменьшиться после ударов по объектам производства и хранения вооружений, а также масштабного использования ракет во время атак по Израилю.

Украина и Иран на карте

"Действительно, у Ирана есть значительный ракетный потенциал — даже больший, чем ожидали Штаты. Однако, по моему мнению, этих возможностей недостаточно, чтобы наносить Украине стратегические удары такого масштаба, как это делает Россия", — отметил немецкий аналитик, основатель Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн.

Радиус дальности иранских ракет

С чего начался конфликт

Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украины в якобы нападении на торговое судно страны в акватории Каспийского моря. Тегеран заявил, что инцидент является "актом агрессии". Для вручения протеста МИД Ирана вызвал поверенного по делам Украины.

Как сообщал Reuters со ссылкой на МИД Ирана, согласно версии иранской стороны, инцидент произошел утром в субботу, 25 июля. На борту судна якобы прогремел взрыв, в результате которого погиб один моряк, еще один получил ранения.

Тегеран заявил, что будет защищать свои национальные интересы и безопасность, а ответственность за последствия "авантюризма" украинского руководства возложил на Киев и его союзников. Кроме того, Тегеран призвал Совет Безопасности ООН и европейские страны привлечь Украину к ответственности.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский 25 июля сообщил о "хороших результатах" дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря. В частности, это суда, задействованные в транспортировке военных грузов с Ираном, и военный корабль. При этом конкретно о судне, о котором говорит Иран, Зеленский не сообщал.

27 июля вспыхнула новая волна угроз. Глава комиссии по вопросам национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи в соцсетях заявил, что Тегеран не будет игнорировать действия, направленные против страны.

"Любая атака на Иран всегда имеет свою цену, и это остается правдой и сегодня. США и Израиль это хорошо осознают. Украина также в скором времени может дойти до понимания, что Иран не оставляет безответного действия. Список тех, кто допустил ошибку в расчетах, продолжает расти!", — сказал он.

Роланд Фройденштайн объяснил, что Киев действовал в рамках права на самооборону, когда атаковал и уничтожил судно, перевозившее комплектующие к вооружению, в том числе компоненты для беспилотников, которые использует Россия. При этом собеседник настроен скептически относительно возможности воздушных ударов Тегерана по украинской территории.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, куда долетят обещанные Зеленским дроны.