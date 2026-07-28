Пляжная "благотворительность" от киевских властей: как КП "Плесо" раздало за копейки берега столичных озер

Кто забрал лакомые куски киевского побережья

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В летний сезон беседки у столичных водоемов расходятся как горячие пирожки, принося владельцам миллионные доходы за считаные недели. Однако КП "Плесо" умудрилось раздать права на эти "золотые" пляжные локации по цене аренды самой скромной квартиры на окраине Киева.

Более того, коммунальные чиновники закрыли глаза на то, как проходили сами аукционы. Одни участники на торгах соперничали с собственными карманными компаниями, забирая лоты практически без конкуренции. Остальные – имеют долги перед городом или даже уголовные дела.

"Телеграф" рассказывает об интересных особенностях распределения рекреационных зон столицы.

Аренда прибрежных беседок для пикников переживает настоящий бум

Пляжный аттракцион неслыханной щедрости

Отдых у воды всегда был популярен среди киевлян. А в нынешних военных условиях, когда поездка на море или за границу для многих стала проблемой, городские озера превратились фактически в единственную доступную альтернативу провести свободное время на берегу водоема.

Поэтому аренда прибрежных беседок для пикников переживает настоящий бум. В Киеве немало подобных мест, и не только в выходные, а в будние дни, они забиты до отказа. Очевидно, что организаторам такого досуга этот бизнес приносит немалую и очень быструю выгоду.

Формально за порядок на этих территориях отвечает коммунальное предприятие "Плесо" — именно оно наделено монопольным правом обслуживать водоемы и распоряжаться берегами вокруг них. В том числе брать плату с тех, кто готов предоставлять киевлянам услуги по такому "беседочному отдыху".

Казалось бы, огромный спрос должен был бы принести городу колоссальные средства. Поэтому, когда в начале июня КП "Плесо" объявило масштабные аукционы на продажу права организации рекреационной деятельности сразу на 26 участках у воды, можно было рассчитывать на солидное пополнение бюджета столицы.

Но когда "Телеграф" стал разбираться со стоимостью лотов, то был откровенно шокирован. Неизвестно, по какой именно методике считали эту стоимость, но она оказалась смешной. Вы поверите, что право на организацию отдыха на острове Венецианский (Гидропарк) с возможностью установки пяти беседок пошло с молотка всего… за 32 тысячи гривен в год?

Беседки в Гидропарке

То есть за право зарабатывать на киевлянах в топовой локации Гидропарка фирма-победитель ООО "Фудривер" будет платить городу какие-то 2666 грн в месяц — это чуть более 500 гривен за одну беседку!

Другие аналогичные лоты на большее количество объектов – от 15 до 20 беседок – продавали за 70-200 тысяч гривен в год. В месяц это в среднем получается всего 10–15 тыс. грн за целый прибрежный бизнес-комплекс.

Учитывая, что разовая аренда только одной беседки в Киеве стоит от 1500 до 6000 грн, предприниматели "отбивают" годовую плату коммунальщикам буквально за первые солнечные выходные. А дальше кладут чистый миллионный кэш себе в карман.

Арифметика пляжного дерибана. Инфографика "Телеграфа"

Конкуренция со своей тенью: проверял ли кто-нибудь пляжный фарс?

Однако заниженная стоимость лотов — только одна сторона медали. Другая, гораздо более интересная часть этой пляжной истории, заключается в том, как именно проходили аукционы в системе "Prozorro.Продажи" и кто забрал лакомые куски киевского побережья. Анализ протоколов торгов показывает просто удивительные вещи.

Вот, например, торги относительно рекреационной зоны на озере Алмазное в Деснянском районе. Там за право на установку 17 беседок с начальной стоимостью 144 003 гривны соревновались два участника — ФОП Проскочило Иван Павлович и ООО "Алмазное Лейк".

Озеро Алмазное

Участники "ожесточенно" торговались между собой, подняв цену "аж" на… 1441 гривну. И в конце концов ФОП Проскочило "победил".

Три раунда "борьбы". Скриншот

Все вроде бы по-честному, пока не поинтересоваться бенефициарами ООО "Алмазное Лейк". По данным YouControl, владельцем доли 50% и официальным директором этого предприятия является… тот же самый Проскочило Иван Павлович.

Проскочило Иван Павлович является директором и владельцем 50% ООО "Алмазное Лейк". Источник — YouControl

То есть предприниматель пришел на государственный аукцион в двух ипостасях и фактически торговался сам с собой. Как этих двух участников вообще допустили к торгам и почему аукцион считается состоявшимся, не укладывается в голове.

Схема "Конкуренция с собственной тенью". Инфографика "Телеграфа"

По схожему безнадежному сценарию прошла и подавляющая часть других аукционов. Там участники хотя и не были прямо связаны между собой, но тоже практически не торговались, поднимая цену на символические 1-2 тысячи гривен. Благодаря такой пассивности большинство из 26 прибрежных зон столицы уже ушли с молотка за минимальными, явно искусственно сдерживаемыми ценниками.

Похоже, что единственный нормальный из 26 объявленных КП "Плесо" аукционов состоялся относительно продажи права на организацию рекреационной деятельности на 28 беседках на берегу озера Верхнее Выгуровское в Деснянском районе. Там при начальной цене 144 тысячи в год стоимость во время торгов выросла до 750 тысяч. Тоже, конечно, копейки, но этот пример хоть показывает, что бизнес прекрасно понимает реальную ценность киевской земли и готов платить за нее гораздо больше, чем установило КП "Плесо".

Хозяева озер и их интересный шлейф

Отдельного внимания заслуживает не только пассивность торгов, но и юридический шлейф тех, кому городские власти без колебаний доверили столичное побережье. Ярким примером стал аукцион относительно рекреационной зоны в заливе Собачье Устье (Гирло) на Оболони. Право развернуть здесь бизнес на 18 беседок за смешные 180 тыс. грн в год досталось ФОП Курочка Оксана Владимировна.

Однако анализ открытых данных и судебных реестров показывает, что биография новоиспеченного пляжного арендатора буквально изобилует правонарушениями. По данным государственных баз, в отношении этой особы открыто более десятка исполнительных производств, она фигурирует в судебных делах о неуплате банковских кредитов, нарушении законодательства о благоустройстве территорий и даже в управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Более того, по данным официального портала "Судебная власть Украины", в суде в отношении нее рассматривают обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 4 ст. 197-1 УК Украины. Статья звучит максимально красноречиво в контексте пляжной темы: "Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство".

Судебное разбирательство дела назначено на 6 августа 2026 года. Скриншот

Простыми словами, коммунальщики из КП "Плесо" без лишних колебаний отдали берег Днепра человеку, которого государство прямо сейчас судит за незаконный захват земель и самострои.

И этот случай далеко не единичный. Анализ бэкграунда других триумфаторов пакетной распродажи от КП "Плесо" показывает, что подобные шлейфы судебных споров, долгов и зафиксированных ранее нарушений тянутся и за другими участниками, без реального боя разобравшими киевские водоемы.

Откуда взялись смешные ценники на аукционах и кто ответственный за нарушение

Почему же право на развертывание миллионного по своей сути бизнеса оценили в копейки? Официальное оправдание этой аномалии кроется в нормативной базе, а именно в решении Киевского городского совета №38/1093 от 22.01.2009 "Об использовании земель водного фонда и прибрежных защитных полос в г. Киеве". Его свежая редакция от 4 декабря 2025 года (которая отсутствует на сайте киевских властей) побуждает массово выводить подобные объекты на электронные аукционы.

Похоже, что в свежую редакцию от 4 декабря 2025 года киевские депутаты заложили хитрую юридическую формулу: торги объявили не за коммерческую аренду ценной киевской земли (что запрещено Водным кодексом), а за "право на организацию рекреационной деятельности". В результате стартовую цену рассчитали по копеечным внутренним тарифам содержания благоустройства. Условно говоря, по цене бумажного вывоза мусора.

Но если заниженная стоимость прописана в правилах, то закрытые глаза на открытые махинации во время торгов — это уже вопрос личной ответственности конкретных должностных лиц, прежде всего из КП "Плесо".

Как известно, руководство этого коммунального учреждения регулярно попадает в громкие коррупционные истории. Только недавно правоохранители объявили очередное подозрение бывшему генеральному директору предприятия Вячеславу Савицкому за растрату крупных сумм бюджетных средств при строительстве скважины на той же Троещине. Ранее экс-руководители "Плесо" уже становились фигурантами дел о незаконном финансировании набережных для частных застройщиков за счет города.

Глядя на оптовую распродажу берегов, складывается стойкое впечатление, что и нынешнее руководство коммунального предприятия в лице врио гендиректора Андрея Вагина также упорно ищет приключений на свою голову.

Однако кроме высшего менеджмента, подписывающего финальные договоры, у каждого такого "чудо-аукциона" есть конкретный исполнитель, чьи контакты официально указаны в документации лотов. Согласно данным системы Prozorro, лицом, ответственным за подготовку торгов, ознакомление с объектами и проведение этого пляжного аттракциона неслыханной щедрости, выступает чиновник Владислав Макарченко. Заинтересуются ли его работой аудиторы и Антимонопольный комитет?

"Телеграф" уже готовит официальные запросы к руководству Киевсовета, КГГА и непосредственно к КП "Плесо", чтобы там публично объяснили, по каким именно экономическим расчетам были установлены такие копеечные тарифы на популярные рекреационные зоны столицы.

Отдельно редакция обратится в контролирующие и правоохранительные органы, в частности в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) и Госаудитслужбу, с просьбой предоставить правовую оценку признакам фиктивной конкуренции на этих торгах, где бизнесмены умудрялись легально "соревноваться" с собственными компаниями.

Мы продолжаем внимательно следить за судьбой киевских берегов и обязательно обнародуем официальные ответы чиновников. Не переключайтесь.