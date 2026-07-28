Угрозы Ирана Украине — только начало? Эксперт объяснил, что задумал Зеленский в Вашингтоне

У Ирана действительно есть ракеты, которые могут долететь до Украины.

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Пока иранские чиновники сыпят угрозами в сторону Украины, президент Владимир Зеленский планирует открыть глаза США на прямое сотрудничество России и Ирана, рассказывает немецкий аналитик, основатель Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн.

Роланд Фрейденштайн. Фото Brussels Freedom Hub

Напомним, что Министерство иностранных дел Ирана 27 июля пригрозило Киеву "непредсказуемыми" последствиями после якобы украинской атаки на иранское судно в Каспийском море.

"Во-первых, это не переломный момент. Это не изменит кардинально ни российскую агрессивную войну против Украины, ни войну США и Израиля против Ирана.

Во-вторых, это часть усилий украинской стороны, направленных на то, чтобы связать эти две войны и побуждать Соединенные Штаты к более решительной поддержке Украины.

В-третьих, с иранской точки зрения эта эскалация, в том числе усиление угроз, свидетельствует о росте военной уверенности. Они считают, что крепко "держат за горло" США. Поэтому убеждены, что теперь могут угрожать другим странам и крайне агрессивно реагировать на действия Украины, которые полностью соответствуют нормам международного права", — объясняет Роланд Фрейденштайн.

Киев действовал в рамках права на самооборону, когда атаковал и уничтожил судно, перевозившее комплектующие к вооружению, в том числе компоненты для беспилотников, которые использует Россия.

Собеседник настроен скептически относительно возможности воздушных ударов Тегерана по украинской территории.

"Действительно, у Ирана есть значительный ракетный потенциал — даже больший, чем ожидали Штаты. Однако, по моему мнению, этих возможностей недостаточно, чтобы наносить Украине стратегические удары такого масштаба, как это делает Россия", — сказал он.

Примечательно, что 28 июля в Вашингтоне намечена встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. По словам Фройденштайна, украинский лидер будет пытаться убедить американского коллегу, насколько тесна взаимная поддержка между Россией и Ираном.

"Иран помогает России с самого начала полномасштабного вторжения, снабжая ударными беспилотниками Shahed, которые впоследствии РФ начала производить по лицензии уже на собственной территории.

В свою очередь Россия передает Ирану информацию, полученную с помощью спутников, в частности, данные, необходимые для наведения на цели, которые помогли Тегерану нанести удар по американским базам на Ближнем Востоке", — отмечает эксперт.

В Белом доме, конечно, прекрасно все знают, но раньше предпочитали молчать, поскольку тема была крайне неудобной.

"Пока Трамп фактически повторял тезисы Путина чуть ли не через день, а Соединенные Штаты пытались занимать позицию нейтрального посредника между Украиной и Россией, было неудобно открыто говорить о том, что Россия напрямую поддерживает одного из самых непримиримых врагов США.

Но Зеленский постарается изменить эту ситуацию и разрушить такое восприятие. Именно поэтому он прямо скажет Трампу: "Посмотрите, кто на самом деле кому помогает", — подытожил немецкий аналитик.