Угрозы Ирана Украине — только начало? Эксперт объяснил, что задумал Зеленский в Вашингтоне
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У Ирана действительно есть ракеты, которые могут долететь до Украины.
Пока иранские чиновники сыпят угрозами в сторону Украины, президент Владимир Зеленский планирует открыть глаза США на прямое сотрудничество России и Ирана, рассказывает немецкий аналитик, основатель Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн.
Напомним, что Министерство иностранных дел Ирана 27 июля пригрозило Киеву "непредсказуемыми" последствиями после якобы украинской атаки на иранское судно в Каспийском море.
"Во-первых, это не переломный момент. Это не изменит кардинально ни российскую агрессивную войну против Украины, ни войну США и Израиля против Ирана.
Во-вторых, это часть усилий украинской стороны, направленных на то, чтобы связать эти две войны и побуждать Соединенные Штаты к более решительной поддержке Украины.
В-третьих, с иранской точки зрения эта эскалация, в том числе усиление угроз, свидетельствует о росте военной уверенности. Они считают, что крепко "держат за горло" США. Поэтому убеждены, что теперь могут угрожать другим странам и крайне агрессивно реагировать на действия Украины, которые полностью соответствуют нормам международного права", — объясняет Роланд Фрейденштайн.
Киев действовал в рамках права на самооборону, когда атаковал и уничтожил судно, перевозившее комплектующие к вооружению, в том числе компоненты для беспилотников, которые использует Россия.
Собеседник настроен скептически относительно возможности воздушных ударов Тегерана по украинской территории.
"Действительно, у Ирана есть значительный ракетный потенциал — даже больший, чем ожидали Штаты. Однако, по моему мнению, этих возможностей недостаточно, чтобы наносить Украине стратегические удары такого масштаба, как это делает Россия", — сказал он.
Примечательно, что 28 июля в Вашингтоне намечена встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. По словам Фройденштайна, украинский лидер будет пытаться убедить американского коллегу, насколько тесна взаимная поддержка между Россией и Ираном.
"Иран помогает России с самого начала полномасштабного вторжения, снабжая ударными беспилотниками Shahed, которые впоследствии РФ начала производить по лицензии уже на собственной территории.
В свою очередь Россия передает Ирану информацию, полученную с помощью спутников, в частности, данные, необходимые для наведения на цели, которые помогли Тегерану нанести удар по американским базам на Ближнем Востоке", — отмечает эксперт.
В Белом доме, конечно, прекрасно все знают, но раньше предпочитали молчать, поскольку тема была крайне неудобной.
"Пока Трамп фактически повторял тезисы Путина чуть ли не через день, а Соединенные Штаты пытались занимать позицию нейтрального посредника между Украиной и Россией, было неудобно открыто говорить о том, что Россия напрямую поддерживает одного из самых непримиримых врагов США.
Но Зеленский постарается изменить эту ситуацию и разрушить такое восприятие. Именно поэтому он прямо скажет Трампу: "Посмотрите, кто на самом деле кому помогает", — подытожил немецкий аналитик.