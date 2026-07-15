Каждый день на столах: эти 4 популярных молочных продукта чаще всего подделывают в Украине

Подделывают чаще не само молоко

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Сразу четыре популярные категории молочных продуктов в Украине чаще всего становятся объектом фальсификации, и именно это составляет одну из самых больших угроз для всей отрасли. В Союзе молочных предприятий рассказали "Телеграфу", какие товары подделывают чаще всего и какими путям они попадают на столы украинцев.

"Зачастую недобросовестные производители подделывают сливочное масло, сметану, сыр и кисломолочный сыр. Для удешевления производства молочный жир могут заменять растительными жирами, а иногда даже использовать дешевые немолочные компоненты вместо молочного белка", — пояснил в комментарии "Телеграфу" исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур.

В отраслевом объединении подчеркивают, что распространение фальсификата подрывает доверие потребителей ко всей молочной продукции. Именно борьба с теневыми производителями должна быть приоритетом, отмечает глава Союза Вадим Чагаровский.

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В объединении также объяснили, как фальсификат может попасть на столы украинцев. В основном это реализация через HoReCa (сегмент рынка, охватывающий заведения общепита и гостиничного бизнеса) или под видом дешевых молочных продуктов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине уменьшается поголовье коров, однако дефицита молочных продуктов ожидать не стоит. В то же время количество импортных продуктов на полках будет расти.