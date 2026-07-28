Каменные пороги и прозрачная вода: на Днепропетровщине обнаружили живописную локацию для отдыха (карта, видео)

Покажем, где расположена эта невероятная красота

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Около населенного пункта Сорочино Днепропетровской области есть живописное место с красивым порогом и каменистыми спусками.

Кадры этого места пользователь Инна Александрова опубликовала в Threads.

Невероятная красота – на реке Орель, очень близко от съезда с дороги. Координаты места — 48°45’08.6"N 34°26’41.3"E.

Автор сообщения пишет, что порог создан искусственно из привезенных камней.

Что это за река

Река Орель — живописный левый приток Днепра, протекающий по Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областям, известен своей чистой водой и извилистым руслом.

Его протяженность составляет примерно 346-384 км в зависимости от расчетов и изменений русла, а площадь бассейна — 9 800 кв. км. Орель начинается возле села Ефремовка Харьковской области и впадает в Днепровское водохранилище вблизи поселка Обуховка на Днепропетровщине.

Напомним, в Украине есть немало живописных и удивительных озер, каждое из которых сохраняет свою особую историю и атмосферу. Одно из таких мест — озеро с поэтическим названием "Барвинок", спрятанное среди природы Львовской области.