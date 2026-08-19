Осень отменяется? Суперкомпьютеры рассчитали температурную аномалию к зиме

Европе прогнозируют температурный сюрприз

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Осень 2026 года в Европе может оказаться значительно теплее обычной. Сезонные прогнозы указывают на температуры, превышающие многолетние показатели.

По данным Copernicus Climate Change Service, такая тенденция может сохраняться в течение всего периода с сентября по ноябрь. На большей части континента прогнозируют повышенные средние температуры, тогда как северные и восточные районы могут получить несколько менее выраженное потепление.

Прогнозные модели показывают высокую вероятность того, что температурные показатели во многих регионах превысят 80-й процентиль климатической нормы. Это означает, что осень может оказаться заметно теплее, чем обычно в этот период.

В то же время, сезонный прогноз не стоит воспринимать как точный сценарий погоды на каждый день. Он показывает общую тенденцию на несколько месяцев вперед, а конкретные температуры, дожди или похолодание могут существенно отличаться в зависимости от региона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, где в Украине осень может удивить аномальным теплом и ливнями.