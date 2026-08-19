Харьков останется без главного символа города из-за войны

Вероятно, на решение повлияла ситуация с безопасностью в городе

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В этом году на День города, 23 августа, в Харькове не будут включать инсталляцию "Звездное небо". Такое решение принято по требованию военных.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов во время брифинга. Он добавил, что масштабных празднований в городе тоже не планируется.

По словам городского головы, власти Харькова провели консультации с военными. Последние высказались против включения инсталяции.

"Мы общались с военными и они категорически против того, чтобы в этом году мы включали "Звездное небо" на День города. Поэтому "Звездное небо" работать 23 августа не будет", — сказал Терехов.

В то же время, он не уточнил, почему такое требование выдвинули представители военного руководства. По его словам, это решение было принято "в целях безопасности".

Инсталляция "Звездное небо" в Харькове. Фото Объектив

"Праздничные мероприятия 23 и 24 августа в Харькове проводить не будут. Что касается людей, то мы видели, что есть определенные локации, украшения города, и люди могут гулять. Мы же не можем запретить людям передвигаться. Но никаких мероприятий в целях безопасности проводить не будем", — подчеркнул Терехов.

Он также добавил, что, как и в прошлом году, об опасностях будут сообщать отдельно. В частности, будут организованы дополнительные оповещения об угрозах.

"Если будет угроза, будет раздаваться воздушная тревога, будет организовано такое же оповещение, как было и в прошлом году", – сказал городской голова.

Игорь Терехов. Фото Википедия

Где находится "Звездное небо"?

Инсталляция "Звездное небо" находится в самом центре Харькова. На улице Сумской.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что свежие фото Игоря Терехова испугали украинцев.