Военный эксперт рассказал эксклюзивно "Телеграфу" о том, как Россия пытается прорваться через Константиновку в Краматорск.

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Ситуация в Константиновке остается сложной. За минувшие сутки Генеральный штаб ВСУ зафиксировал здесь 31 штурмовое действие российских оккупантов, что сделало это направление одной из самых горячих точек всего фронта. Враг пытается прорвать оборонительные рубежи украинских защитников и приблизиться к населенным пунктам Краматорско-Славянской агломерации.

Российские войска сосредоточили свои атаки сразу на нескольких участках. Боевые столкновения зафиксированы в районах населенных пунктов Константиновка, Новоселовка, Долгая Балка, Иванополье, Ильиновка, Софиевка и Русин Яр. Также захватчики пытаются продвинуться в сторону населенных пунктов Вольное, Степановка, Новопавловка и Кучеров Яр.

Константиновское направление. Фото: Deep State

Впрочем, текущая ситуация на Константиновском направлении далека от бравурных заявлений российского Генштаба и российского диктатора о полном контроле над городом. Силы обороны Украины проводят рейдовые операции с целью недопущения дальнейшей инфильтрации небольших штурмовых групп в населенный пункт.

Оккупанты используют тактику непрерывного давления живой силой. Враг перемещается преимущественно днем малыми пехотными группами или по 1–2 человека. Штурмовиков направляют на определенные точки для накопления сил. Главная цель россиян — выйти на боевые порядки ВСУ, зайти в тыл и взять под контроль украинскую логистику.

Сейчас оккупанты имеют возможность накапливать и в дальнейшем инфильтрировать штурмовые группы благодаря районам с многоэтажной застройкой и промышленной зоне. Именно плотная городская застройка ограничивает возможность Сил обороны Украины использовать свое главное преимущество — "стену дронов" для создания "килл-зоны", уничтожения личного состава противника с помощью FPV-дронов.

Оккупанты активно используют и FPV-дроны, ствольную и реактивную артиллерию, что существенно осложняет логистику украинских защитников.

Столкнувшись с затяжными сложными боями в городской застройке, оккупанты вернулись к тактике тотального уничтожения. Враг пытается полностью разрушать инфраструктуру — до песка и щебня, активно используя артиллерию и авиабомбы (КАБы), чтобы лишить украинских защитников возможности держать оборону в зданиях.

Главное преимущество россиян в контроле над логистикой Сил обороны Украины — это контроль над господствующими высотами в городах Часов Яр и Торецк. При этом в Часовом украинские подразделения продолжают удерживать микрорайон Шевченко. Напомню, что бои за этот город продолжаются уже более трех лет. И то, что Силы обороны Украины до сих пор удерживают часть Часового Яра, не позволяет оккупантам осуществить оперативное окружение нашей группировки.

Россияне продолжают перебрасывать на Константиновское направление резервы личного состава, дополнительные подразделения операторов БПЛА, что свидетельствует о приоритетности захвата города.

Отмечу, что в боевых действиях оккупанты массово применяют так называемых "открывашек".

"Открывашки" — это фактически одноразовые бойцы, основная задача которых — вызвать на себя огонь Сил обороны Украины с целью дальнейшего огневого поражения обнаруженных целей. В качестве "открывашек" массово используются иностранные наемники — то есть те, по которым российские бабы плакать не будут. Это позволяет в определенной степени оккупантам снижать уровень потерь в статистике вооруженных сил РФ.

По данным Главнокомандующего ВСУ и сводок с передовой, попытки оккупантов просачиваться малыми пехотными группами заканчиваются их массовым уничтожением. Только во время отдельных суточных столкновений на этом участке фиксируется ликвидация десятков захватчиков. Так, например, во время одной из волн атак было подтверждено уничтожение 32 оккупантов убитыми и 9 ранеными.

Направление является одним из самых кровавых для врага. Вместе с другими горячими участками фронта Константиновское направление оттягивает на себя львиную долю ежедневных потерь оккупационной армии, которые в целом по фронту составляют около 1190–1210 человек в сутки.

Украинские защитники сдерживают превосходящие силы врага, активно задействуя современные технические средства. Российскую пехоту выявляют на подступах и уничтожают с помощью ударных БПЛА и FPV-дронов.

Благодаря разведывательным и FPV-дронам ВСУ осуществляют комплексный огневой контроль маршрутов даже без физического присутствия пехоты на отдельных участках. Это мешает россиянам оперативно подвозить боекомплект и резервы к городской черте.

Массово уничтожаются точки накопления пехоты. Во время зачисток окрестностей и контрдиверсионных действий поражаются десятки укрытий. Зафиксировано одновременное уничтожение более 40 укрытий личного состава и повреждение еще около 100 позиций врага.

По словам военного эксперта, полковника ВСУ Владислава Селезнева, одной из главных причин успешного сдерживания врага является то, что украинские Силы обороны системно и эффективно уничтожают военную логистику оккупантов и маршруты снабжения их передовых отрядов. Регулярно под удары попадают логистические узлы. На участке направления уничтожаются автомобильная техника оккупантов и полевые склады с боеприпасами.

Силы обороны Украины применяют тактику активной гибкой обороны, изоляции передовых групп противника и технологической децентрализации логистики. Поскольку враг делает ставку на массированные пехотные штурмы методом "глубокой инфильтрации", украинское командование адаптировало свои действия для максимального превращения наступательных операций РФ в изнурительное пребывание в зоне сплошного огневого поражения.

Вместо ближних стрелковых боев, которые истощают человеческий ресурс, артиллерия и ударные БПЛА уничтожают вражескую пехоту еще на этапе выдвижения и концентрации в окружающих селах (Ильиновка, Долгая Балка и т. д.).

Для недопущения окружения города подразделения ВСУ проводят локальные и регулярные контратаки по флангам российской группировки. Это вынуждает оккупантов распылять свои резервы, что приводит к падению темпов их наступления и срыву первоначальных графиков продвижения к городам-крепостям Славянску и Краматорску.

Если захватчики закрепятся в Константиновке, они получат возможность подтянуть туда тяжелую бронетехнику и артиллерийские системы. С этих позиций вражеская ствольная и армейская артиллерия сможет свободно наносить удары и разрушать Дружковку, что существенно осложнит ее удержание.

Несмотря на введение резервов, россияне существенно сорвали свои первоначальные графики и темпы продвижения, перейдя к "тактическому ползанию". Однако Кремль продолжает накапливать силы, поскольку Константиновка является ключевым логистическим узлом и "южными воротами" к Краматорско-Славянской агломерации.

Оккупанты пытаются максимально приблизиться к трассе Изюм — Славянск, которая является важнейшей логистической артерией Донецкой области, с целью дальнейшего давления на Славянско-Краматорскую агломерацию.