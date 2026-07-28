Редкого хищника заметили у дач под Киевом: опасен ли для людей (видео)
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Ее почти не увидишь в дикой природе
В дачном кооперативе вблизи села Ровжи в Киевской области заметили рысь. Этот хищник занесен в Красную книгу Украины.
Видео с находящимся на дереве животным появилось в одном из Telegram-каналов.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!
Впрочем, появление рыси вблизи Киева не является невозможным. Киевская область имеет значительные лесные массивы, где могут обитать дикие животные, в частности в районах Полесья.
Где живет рысь и почему ее могли увидеть рядом с людьми
Рысь обыкновенная (Lynx lynx) — крупнейший представитель семейства кошачьих в Украине. Это животное ведет преимущественно скрытный образ жизни и избегает людей.
Она имеет характерную внешность: короткий хвост с черным кончиком, кисточки на концах ушей, густой мех и длинные сильные лапы, которые помогают передвигаться по лесу и снегу. Окрас животного обычно рыжевато-серый или серовато-бурый с темными пятнами, что позволяет ей хорошо маскироваться среди деревьев и кустарников.
Взрослая рысь может иметь длину тела около 80–130 сантиметров, а вес зависит от пола и условий обитания. Самцы обычно крупнее самок. Животное ведет преимущественно одиночный образ жизни, активно охотится в сумерках и ночью, а днем часто прячется в труднодоступных местах.
В Украине рыси чаще всего встречаются:
- в лесах Полесья;
- в Карпатах;
- в больших лесных массивах с достаточным количеством добычи.
По данным природоохранников, численность рыси в Украине остается относительно небольшой.
Рысь обычно выбирает территории, где есть густой подлесок, заболоченные участки и места для охоты. Молодые или одиночные особи могут перемещаться на значительные расстояния в поисках новой территории.
Чем питается хищник
Основу рациона рыси составляют небольшие и средние животные. Чаще всего она охотится на:
- зайцев;
- грызунов;
- птиц;
- белок;
- молодых косуль и других копытных.
Рысь охотится из засады. Она может долго ждать добычу, а затем совершает короткое стремительное нападение.
Несмотря на распространенные мифы, рысь обычно не представляет опасности для людей. Животное избегает контакта и пытается убежать, если чувствует присутствие человека.
Почему дикие животные приближаются к населенным пунктам
Специалисты отмечают, что появление диких животных возле сел или дачных участков может быть связано с несколькими причинами.
Среди них:
- сокращение природных мест обитания из-за деятельности человека;
- поиск пищи;
- сезонные миграции;
- молодой возраст животного и освоение новых территорий.
Если рысь встретили в населенном пункте, природоохранцы советуют не приближаться к животному, не пытаться его кормить и не делать резких движений. Дикое животное стоит оставить в покое, ведь чаще всего оно самостоятельно возвращается в естественную среду.
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