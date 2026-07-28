Редкого хищника заметили у дач под Киевом: опасен ли для людей (видео)

Ее почти не увидишь в дикой природе

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В дачном кооперативе вблизи села Ровжи в Киевской области заметили рысь. Этот хищник занесен в Красную книгу Украины.

Видео с находящимся на дереве животным появилось в одном из Telegram-каналов.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Впрочем, появление рыси вблизи Киева не является невозможным. Киевская область имеет значительные лесные массивы, где могут обитать дикие животные, в частности в районах Полесья.

Где живет рысь и почему ее могли увидеть рядом с людьми

Рысь обыкновенная (Lynx lynx) — крупнейший представитель семейства кошачьих в Украине. Это животное ведет преимущественно скрытный образ жизни и избегает людей.

Она имеет характерную внешность: короткий хвост с черным кончиком, кисточки на концах ушей, густой мех и длинные сильные лапы, которые помогают передвигаться по лесу и снегу. Окрас животного обычно рыжевато-серый или серовато-бурый с темными пятнами, что позволяет ей хорошо маскироваться среди деревьев и кустарников.

Взрослая рысь может иметь длину тела около 80–130 сантиметров, а вес зависит от пола и условий обитания. Самцы обычно крупнее самок. Животное ведет преимущественно одиночный образ жизни, активно охотится в сумерках и ночью, а днем часто прячется в труднодоступных местах.

Рысь в дикой природе. Фото: zbruc.eu

В Украине рыси чаще всего встречаются:

в лесах Полесья;

в Карпатах;

в больших лесных массивах с достаточным количеством добычи.

По данным природоохранников, численность рыси в Украине остается относительно небольшой.

Где можно встретить рысь. Фото: Красная книга Украины

Рысь обычно выбирает территории, где есть густой подлесок, заболоченные участки и места для охоты. Молодые или одиночные особи могут перемещаться на значительные расстояния в поисках новой территории.

Чем питается хищник

Основу рациона рыси составляют небольшие и средние животные. Чаще всего она охотится на:

зайцев;

грызунов;

птиц;

белок;

молодых косуль и других копытных.

Рысь охотится из засады. Она может долго ждать добычу, а затем совершает короткое стремительное нападение.

Несмотря на распространенные мифы, рысь обычно не представляет опасности для людей. Животное избегает контакта и пытается убежать, если чувствует присутствие человека.

Почему дикие животные приближаются к населенным пунктам

Специалисты отмечают, что появление диких животных возле сел или дачных участков может быть связано с несколькими причинами.

Среди них:

сокращение природных мест обитания из-за деятельности человека;

поиск пищи;

сезонные миграции;

молодой возраст животного и освоение новых территорий.

Если рысь встретили в населенном пункте, природоохранцы советуют не приближаться к животному, не пытаться его кормить и не делать резких движений. Дикое животное стоит оставить в покое, ведь чаще всего оно самостоятельно возвращается в естественную среду.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка нашла на собственном огороде змею, занесенную в Красную книгу Украины.