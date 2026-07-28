Рідкісного хижака помітили біля дач під Києвом: чи небезпечний для людей (відео)
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Її майже не побачиш у дикій природі
У дачному кооперативі поблизу села Ровжі на Київщині помітили рись. Цей хижак занесений до Червоної книги України.
Відео з твариною, яка перебувала на дереві, з’явилося в одному з Telegram-каналів.
Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!
Втім, поява рисі поблизу Києва не є неможливою. Київська область має значні лісові масиви, де можуть мешкати дикі тварини, зокрема в районах Полісся.
Де живе рись та чому її могли побачити біля людей
Рись звичайна (Lynx lynx) — найбільший представник родини котячих в Україні. Ця тварина веде переважно прихований спосіб життя і уникає людей.
Вона має характерний зовнішній вигляд: короткий хвіст із чорним кінчиком, пензлики на кінчиках вух, густе хутро та довгі сильні лапи, які допомагають пересуватися лісом і снігом. Забарвлення тварини зазвичай рудувато-сіре або сірувато-буре з темними плямами, що дозволяє їй добре маскуватися серед дерев та чагарників.
Доросла рись може мати довжину тіла близько 80–130 сантиметрів, а вага залежить від статі та умов проживання. Самці зазвичай більші за самок. Тварина веде переважно одиночний спосіб життя, активно полює у сутінках і вночі, а вдень часто ховається у важкодоступних місцях.
В Україні рисі найчастіше зустрічаються:
- у лісах Полісся;
- у Карпатах;
- у великих лісових масивах із достатньою кількістю здобичі.
За даними природоохоронців, чисельність рисі в Україні залишається відносно невеликою.
Рись зазвичай обирає території, де є густий підлісок, заболочені ділянки та місця для полювання. Молоді або самотні особини можуть переміщуватися на значні відстані в пошуках нової території.
Чим харчується хижак
Основу раціону рисі становлять невеликі та середні тварини. Найчастіше вона полює на:
- зайців;
- гризунів;
- птахів;
- білок;
- молодих козуль та інших копитних.
Рись полює із засідки. Вона може довго чекати на здобич, а потім здійснює короткий стрімкий напад.
Попри поширені міфи, рись зазвичай не становить небезпеки для людей. Тварина уникає контакту і намагається втекти, якщо відчуває присутність людини.
Чому дикі тварини наближаються до населених пунктів
Фахівці зазначають, що поява диких тварин біля сіл чи дач може бути пов’язана з кількома причинами.
Серед них:
- скорочення природних місць проживання через діяльність людини;
- пошук їжі;
- сезонні міграції;
- молодий вік тварини та освоєння нових територій.
Якщо рись зустріли в населеному пункті, природоохоронці радять не наближатися до тварини, не намагатися її годувати та не робити різких рухів. Дику тварину варто залишити в спокої, адже найчастіше вона самостійно повертається до природного середовища
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