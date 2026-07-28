Рідкісного хижака помітили біля дач під Києвом: чи небезпечний для людей (відео)

Її майже не побачиш у дикій природі

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У дачному кооперативі поблизу села Ровжі на Київщині помітили рись. Цей хижак занесений до Червоної книги України.

Відео з твариною, яка перебувала на дереві, з’явилося в одному з Telegram-каналів.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!

Втім, поява рисі поблизу Києва не є неможливою. Київська область має значні лісові масиви, де можуть мешкати дикі тварини, зокрема в районах Полісся.

Де живе рись та чому її могли побачити біля людей

Рись звичайна (Lynx lynx) — найбільший представник родини котячих в Україні. Ця тварина веде переважно прихований спосіб життя і уникає людей.

Вона має характерний зовнішній вигляд: короткий хвіст із чорним кінчиком, пензлики на кінчиках вух, густе хутро та довгі сильні лапи, які допомагають пересуватися лісом і снігом. Забарвлення тварини зазвичай рудувато-сіре або сірувато-буре з темними плямами, що дозволяє їй добре маскуватися серед дерев та чагарників.

Доросла рись може мати довжину тіла близько 80–130 сантиметрів, а вага залежить від статі та умов проживання. Самці зазвичай більші за самок. Тварина веде переважно одиночний спосіб життя, активно полює у сутінках і вночі, а вдень часто ховається у важкодоступних місцях.

Рись у дикій природі. Фото: zbruc.eu

В Україні рисі найчастіше зустрічаються:

у лісах Полісся;

у Карпатах;

у великих лісових масивах із достатньою кількістю здобичі.

За даними природоохоронців, чисельність рисі в Україні залишається відносно невеликою.

Де можна зустріти рись. Фото: Червона книга України

Рись зазвичай обирає території, де є густий підлісок, заболочені ділянки та місця для полювання. Молоді або самотні особини можуть переміщуватися на значні відстані в пошуках нової території.

Чим харчується хижак

Основу раціону рисі становлять невеликі та середні тварини. Найчастіше вона полює на:

зайців;

гризунів;

птахів;

білок;

молодих козуль та інших копитних.

Рись полює із засідки. Вона може довго чекати на здобич, а потім здійснює короткий стрімкий напад.

Попри поширені міфи, рись зазвичай не становить небезпеки для людей. Тварина уникає контакту і намагається втекти, якщо відчуває присутність людини.

Чому дикі тварини наближаються до населених пунктів

Фахівці зазначають, що поява диких тварин біля сіл чи дач може бути пов’язана з кількома причинами.

Серед них:

скорочення природних місць проживання через діяльність людини;

пошук їжі;

сезонні міграції;

молодий вік тварини та освоєння нових територій.

Якщо рись зустріли в населеному пункті, природоохоронці радять не наближатися до тварини, не намагатися її годувати та не робити різких рухів. Дику тварину варто залишити в спокої, адже найчастіше вона самостійно повертається до природного середовища

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