Размером со школьника: в Чернобыле заметили больших птиц, чей крик слышен за километры (видео)
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Сейчас эти птицы копят силы
В Чернобыле запечатлели величественных птиц. Они отличаются внушительными размерами и красивым окрасом.
О завораживающее встрече рассказали специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. С помощью камер-ловушек им удалось запечатлеть серых журавлей.
По словам экспертов, эти величественные птицы являются обычными жителями этих территорий. Большие болотные массивы, влажные луга и малонарушенные леса создают для них идеальные условия для гнездования.
В эту пору года серые журавли копят силы перед дальним осенним путешествием, а поэтому активно питаются насекомыми, моллюсками, мелкими позвоночными, семенами, ягодами и другой растительной пищей.
Что известно о серых журавлях
Серый журавль — крупная птица, обитающая в Европе и Азии; второй по численности вид журавлей. Широко распространен в Евразии. Во время сезонных миграций объединяется в многочисленные стаи, выстраивающиеся в полёте узнаваемым клином. Крики, издаваемые птицей в полёте, напоминают звук трубы.
"Это одни из самых преданных птиц. Они обычно образуют пары на всю жизнь, вместе ограждают гнездо, высиживают кладку и воспитывают потомство. Их громкие унисонные переклики можно услышать в нескольких километрах – так они поддерживают связь между собой даже тогда, когда находятся на значительном расстоянии", — рассказали специалисты.
Интересные факты об этих птицах:
- рост взрослых особей достигает 114–145 см, а размах крыльев составляет до 240 см при весе около 4–6 кг;
- в дикой природе эти птицы живут не менее 20 лет;
- перед выведением потомства они обмазывают перья илом, чтобы стать незаметными для хищников.
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