Укр

Размером со школьника: в Чернобыле заметили больших птиц, чей крик слышен за километры (видео)

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Чернобыльский заповедник
Чернобыльский заповедник. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сейчас эти птицы копят силы

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В Чернобыле запечатлели величественных птиц. Они отличаются внушительными размерами и красивым окрасом.

О завораживающее встрече рассказали специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. С помощью камер-ловушек им удалось запечатлеть серых журавлей.

По словам экспертов, эти величественные птицы являются обычными жителями этих территорий. Большие болотные массивы, влажные луга и малонарушенные леса создают для них идеальные условия для гнездования.

В эту пору года серые журавли копят силы перед дальним осенним путешествием, а поэтому активно питаются насекомыми, моллюсками, мелкими позвоночными, семенами, ягодами и другой растительной пищей.

Что известно о серых журавлях

Серый журавль
Серый журавль. Фото - Википедия

Серый журавль — крупная птица, обитающая в Европе и Азии; второй по численности вид журавлей. Широко распространен в Евразии. Во время сезонных миграций объединяется в многочисленные стаи, выстраивающиеся в полёте узнаваемым клином. Крики, издаваемые птицей в полёте, напоминают звук трубы.

"Это одни из самых преданных птиц. Они обычно образуют пары на всю жизнь, вместе ограждают гнездо, высиживают кладку и воспитывают потомство. Их громкие унисонные переклики можно услышать в нескольких километрах – так они поддерживают связь между собой даже тогда, когда находятся на значительном расстоянии", — рассказали специалисты.

Интересные факты об этих птицах:

  • рост взрослых особей достигает 114–145 см, а размах крыльев составляет до 240 см при весе около 4–6 кг;
  • в дикой природе эти птицы живут не менее 20 лет;
  • перед выведением потомства они обмазывают перья илом, чтобы стать незаметными для хищников.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Полтаве дикие "новогодние" животные устроили забег прямо перед украинцами.

Теги:
#Птицы #Чернобыль #Журавли