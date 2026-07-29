В Киеве хотят запретить популярную категорию автобусов

Пассажиры возмущены из-за технического состояния этого транспорта

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Киеве предлагается полностью отказаться от эксплуатации части частных маршруток. Соответствующая инициатива зарегистрирована на официальном портале Киевского городского совета.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на петицию №14424.

Автор обращения Андрей Машков призывает запретить использование автобусов, выхлопные газы которых не отвечают экологическому стандарту Евро-6. В обращении отмечается, что значительная часть подвижного состава частных перевозчиков, в частности автобусы типа "Богдан", "Еталон" и I-Van, морально и технически устарели.

Подписи будут собирать еще почти два месяца

"Как правило, маршрутки частных перевозчиков имеют частично заржавевший корпус, в салоне присутствует запах горючего, НИКОГДА не работают ни обогреватели, ни кондиционер, из выхлопной трубы валит густой дым, что свидетельствует о проблемах с топливной арматурой", – пишет автор, добавляя, что атмосферные вещества являются основными факторами возникновения онкологии органов дыхания у киевлян и гостей города.

Именно поэтому активист предлагает установить четкий срок – 1 января 2028 года – в который частные перевозчики, по его мнению, должны полностью обновить автопарк транспорта, соответствующего стандарту Евро-6. Если это не произойдет, они должны прекратить работу на рынке пассажирских перевозок столицы.

Сбор подписей стартовал 28 июля 2026 года. Для того, чтобы документ рассмотрели депутаты Киевсовета, необходимо собрать 6 тысяч подписей. На момент публикации петицию уже поддержали более 70 человек, а до завершения голосования остается еще 59 дней.

Напомним, как сообщал ранее "Телеграф", общественный транспорт в Киеве может стать еще дороже: при каком условии цена перевалит за 30 грн.