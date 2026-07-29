В Києві хочуть заборонити популярну категорію автобусів

Пасажири обурені через технічний стан цього транспорту

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У Києві пропонують повністю відмовитися від експлуатації частини приватних маршруток. Відповідна ініціатива зареєстрована на офіційному порталі Київської міської ради.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на петицію №14424.

Автор звернення Андрій Машков закликає заборонити використання автобусів, вихлопні гази яких не відповідають екологічному стандарту Євро-6. У зверненні зазначається, що значна частина рухомого складу приватних перевізників, зокрема автобуси типу "Богдан", "Еталон" та I-Van, є морально й технічно застарілими.

Підписи збиратимуть ще майже два місяця

"Як правило, маршрутки приватних перевізників мають частково заїржавілий корпус, в салоні присутній запах пального, НІКОЛИ не працюють ані обігрівачі, ані кондиціонер, з вихлопної труби валить густий дим, що свідчить про проблеми з паливною арматурою", – пише автор, додаючи, що канцерогенні речовини, що викидаються в атмосферу, є головним чинником онкології органів дихання киян та гостей міста.

Саме тому активіст пропонує встановити чіткий термін – 1 січня 2028 року – до якого приватні перевізники, на його думку, мають повністю оновити автопарк до транспорту, який відповідає стандарту Євро-6. Якщо цього не станеться, вони повинні припинити роботу на ринку пасажирських перевезень столиці.

Збір підписів стартував 28 липня 2026 року. Для того щоб документ розглянули депутати Київради, необхідно зібрати 6 тисяч підписів. Станом на момент публікації петицію вже підтримали понад 70 осіб, а до завершення голосування залишається ще 59 днів.

Нагадаємо, як повідомляв раніше "Телеграф", громадський транспорт у Києві може стати ще дорожчим: за якої умови ціна перевалить за 30 грн.