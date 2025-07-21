В Киеве водитель маршрутки набросился с бранью на пассажиров из-за украинского: детали скандала

Мужчина вообще вел себя неадекватно

В Киеве водитель маршрутного такси неадекватно вел себя с пассажирами, которые обращались к нему на украинском языке. В частности, он несколько раз использовал мат в адрес людей, которые благодарили его за то, что он останавливался.

Об этом изданию Oboz сообщила одна из пассажирок, в присутствии которой произошло это событие. Делом уже занялась полиция.

"Я возвращалась домой на маршрутном автобусе № 535. Водитель транспорта вел себя странно и во время движения несколько раз разговаривал по телефону по-русски. Кроме того, он постоянно бормотал себе что-то под нос, вступал в короткие дискуссии с пассажирами, которые к нему обращались, а на украинский язык реагировал довольно агрессивно", — рассказала женщина.

По ее словам, мужчина несколько раз говорил: "Иди на х*й со своим "дякую". Также водитель перекривлял украиноязычных пассажиров: "На зупинці" она говорит". Кроме того, в ответ на фразу на украинском он сказал: "Африка!"

Женщина проинформировала журналистов, что уже обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители начали проверку по этому факту.

Ранее языковой скандал произошел в Броварах на Киевщине. Местный активист попросил компанию женщин выключить русскую музыку, а они в ответ начали агрессивно вести себя. Молодой человек, который вероятнее всего был пьян, начал плеваться на активиста и выкрикивать нецензурные слова.