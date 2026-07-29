Об этом важном налоге часто забывают: что грозит виновникам

Налоговая начисляет налог физическим лицам по месту нахождения земельного участка до 1 мая

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В Украине владельцы частных земельных участков должны платить земельный налог. Однако налоговые органы могут не сообщать об этом, начисляя пеню, что приводит к большим долгам у владельцев таких земельных участков.

Об этом рассказала пользователь соцсети Threads. Она призвала подписчиков проверить данные о наличии задолженности по земельному налогу.

По словам женщины, она случайно узнала, что в 2026 году сумма налога за землю была увеличена почти в 10 раз. Она добавила, что у ее знакомых уже накопились немалые долги.

"Чисто случайно узнала, что владельцы частных земельных участков уплачивают земельный налог. Увидела в местном паблике, что в нашем районе в этом году сумму налога увеличили почти в 10 раз. То есть, если раньше за условные 10 соток платили до 1 000 грн раз в год, то теперь — по меньшей мере 10 000 грн", — говорится в сообщении.

Женщина отметила, что рассказала знакомым и почти у каждого оказался сюрприз в виде долга и пени. У некоторых уже есть долг более 20 тысяч гривен за два года, хотя они никаких писем или уведомлений от налоговой не получали.

"Получается, люди спокойно живут, даже не подозревая о долге, а через 10–15 лет, например во время продажи участка, их может ожидать очень неприятный сюрприз. В налоговой это объяснили тем, что у государства нет средств на марки и конверты для рассылки сообщений. И каждый сам должен контролировать этот процесс (о котором никто не озвучивал). Возможно, для кого это тоже станет неожиданностью", — отметила женщина.

Что такое земельный налог?

Как сообщают в Государственной налоговой службе, плата за землю – это обязательный платеж в составе налога на имущество. Он справляется в двух формах:

Земельный налог – платят владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и постоянные землепользователи.

Арендная плата – оплачивается за пользование земельными участками государственной или коммунальной собственности на условиях договора аренды.

Кто и когда начисляет налог

Контролирующие органы начисляют налог физическим лицам по месту нахождения земельного участка (в том числе земельной доли/пая) до 1 мая. Основанием для начисления есть официальные данные:

Государственного земельного кадастра;

Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

государственных актов на землю,

сертификатов на право на земельные участки (паи),

решений местных советов, других правоустанавливающих документов, которыми удостоверяется право собственности или право пользования земельным участком (долей);

Перечня территорий, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, определенного в установленном Кабинетом министров Украины порядке. Если в базах отсутствуют сведения о вашем участке, налог начислят по информации из предоставленных вами документов до тех пор, пока данные не обновятся в реестрах.

Сроки отправки и оплаты

До 1 июля налоговая направляет налоговое уведомление-решение вместе с подробным расчетом суммы налога, содержащим:

кадастровый номер и площадь земельного участка;

размер ставки налога;

льготы по уплате налога.

Уплатить налог нужно в течение 60 дней со дня получения уведомления. Если сообщение не было отправлено вовремя – ответственность за несвоевременную оплату не наступает.

Важно: налоговое обязательство по этому налогу может быть начислено за налоговые (отчетные) периоды (годы) в пределах сроков, определенных Кодексом, то есть за 1095 дней.

Льготы по уплате земельного налога

От налога освобождаются определенные категории граждан (указанные в ст. 281 НКУ), например:

лица с инвалидностью первой и второй группы;

физические лица, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет;

пенсионеры (по возрасту);

ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

физические лица, признанные законом лицами, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцам объяснили, кто будет платить меньший налог на продажи через OLX и Prom.