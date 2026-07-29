Станки стояли в здании бани: какой была суконная фабрика в Сумах

В Сумах почти сто лет ткали сукно для всей страны

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За мостом через Псел в Сумах почти сто лет работало предприятие, продукцию которого носили в разных уголках страны. Сегодня на этом месте находится торгово-развлекательный центр, а о фабрике напоминает остановка общественного транспорта с привычным названием "Суконная фабрика".

"Телеграф" рассказывает историю этого предприятия.

История сумского сукноделия началась в 1916 году. Тогда городские общественные бани на Харьковской улице выкупил поляк Лев Давыдович Чернобыльский. Он поставил в банных помещениях ткацкие станки — так и появилось первое сумское суконное производство.

Вид на суконную фабрику в Сумах. Фото: Facebook/Мої Суми: від минулого до сьогодення

Дом, в котором жил сам Чернобыльский, сохранился до наших дней. Сегодня в этом здании находится областной противотуберкулезный диспансер.

После революции Чернобыльский эмигрировал, а бывшую баню-фабрику, как и другие предприятия в те годы, национализировали.

Во время Второй мировой войны производство эвакуировали. Часть оборудования вывезли в Среднюю Азию, часть — в поселок Измайлово Ульяновской области. Фабрике присвоили статус оборонного предприятия, и вместо обычной ткани здесь стали делать материал для солдатских шинелей.

Работники суконной фабрики. Фото: Facebook/Мої Суми: від минулого до сьогодення

Оставшиеся в Сумах корпуса были разрушены. На месте бывшей фабрики долгое время рос бурьян. Но потом предприятие решили восстановить, и делали это в том числе силами пленных немцев.

Первым директором фабрики в послевоенное время стал француз по происхождению Марсель Григорьевич Глезер.

В советские годы предприятие получило имя "Красный текстильщик", но сами сумчане звали его "суконка".

Марсель Глезер. Фото: Facebook/Мої Суми: від минулого до сьогодення

С 1970-х годов "Красный текстильщик" специализировался на производстве сукна для детских клетчатых пальто. Именно из сумской ткани шили те самые неприметные клетчатые пальтишки, в которых ходили дети по всему Советскому Союзу. Расцвет предприятия пришелся на 1983–1984 годы, когда фабрика выпускала ткани 162 цветов.

При этом за красивой статистикой скрывались далекие от праздничных будни. Из примерно 800 работников фабрики около 600 составляли женщины. Они работали в три смены, а на ночную смену каждой работнице приходилось выходить по 7–10 раз в месяц. Условия в цехах при этом оставляли желать лучшего. Летом там было невыносимо душно из-за плохой вентиляции, а зимой — холодно из-за неисправного отопления. Местные жители вспоминают, что возле фабрики пахло машинным маслом и сукном.

Суконная фабрика накануне сноса. Фото: sumy-one.com

С распадом СССР в 1991 году у фабрики начались проблемы, которые в итоге и поставили точку в ее истории. Исчезновение гарантированного рынка сбыта, нехватка сырья и износ оборудования привели к тому, что число выпускаемых цветов тканей значительно сократилось.

Фабрика освоила выпуск четырех видов молодежных тканей и одного вида драповой ткани. Также там производили ковры. Но это не помогло и фабрика обанкротилась.

В 2006 году предприятие выкупило ООО "Ланатекс". Производство перевели на территорию фабрики ООО "Сумыкамволь". Старые корпуса на Харьковской улице снесли, и теперь на их месте — торгово-развлекательный центр "Мануфактура".

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