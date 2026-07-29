"Я не хочу быть декорацией": главные заявления Федорова об отставке, давлении и проблемах ВСУ

Экс-глава МО откровенно очертил главные проблемы

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Бывший глава Министерства обороны дал большое интервью "Украинской правде", где рассказал о ключевых причинах своей отставки с должности министра обороны, конфликте с главкомом Александром Сырским и Генштабом, а также подчеркнул критические проблемы в системе управления во время войны.

По его словам, главным триггером стало систематическое сопротивление реформам со стороны групп влияния и критические проблемы внутри армейской вертикали, которые отказываются замечать военное руководство. "Телеграф" собрал основные заявления экс-чиновника.

Как Федоров узнал об увольнении

Федоров отметил, что решение было принято спонтанно и без глубоких разборок. О том, что на его должность подают кандидатуру Игоря Клименко, ему сообщили буквально за полчаса до заседания фракции.

Формальным аргументом в ходе разговора Президент назвал конфликт между Министерством обороны и военным руководством (Генштабом), хотя сам Федоров убежден, что это только повод.

"У нас был нормальный разговор. Не было конкретных аргументов, что не так. В первую очередь звучало о том, что есть определенный конфликт… Но я бы не хотел пересказывать все разговоры с Президентом. Это разговоры между нами двумя, и я хотел бы, чтобы они остались между нами".

Причины отставки: почему Федоров ушел и отказался от должности советника

По словам Федорова, любые попытки навести порядок в оборонном ведомстве упорствовали в сопротивление "теневых игроков", годами зарабатывавших на оборонном бюджете. Когда реформаторская команда перекрыла финансовые потоки и ликвидировала кулуарные договоренности, против них объединились бизнес-интересы и связанные с ними политики.

Реализовать реформы в таких условиях без полной поддержки стало невозможно. После решения об отставке Владимир Зеленский предлагал Федорову остаться в команде в статусе советника Президента, однако тот категорически отказался, поскольку считает этот пост "беззубой":

"Президент предлагал мне остаться советником. Но я не верю в статус советника. Если у тебя нет полномочий, если ты не отвечаешь за конкретный результат и не можешь менять систему — это просто иллюзия работы. Я не хочу быть декорацией".

Закрыты ли двери для возвращения и что делает Федоров сейчас

Журналисты прямо спросили Федорова, продолжается ли его диалог с главой государства и считает ли он "закрытой дверь" в правительство. Экс-глава Минобороны намекнул, что коммуникация с Зеленским все еще продолжается.

"С моей точки зрения, коммуникация еще продолжается, и мы должны выйти из этой ситуации для того, чтобы Украина стала сильнее… Мне президент сказал: "Поступай по совести; как считаешь нужным, так и делай". Поэтому сказать, что он давил — нет. Парламент снял меня с должности, но он не может забрать видение и идеи, что делать дальше".

Война за закупки: как сломали систему "для своих"

Основной конфликт внутри оборонного сектора развернулся вокруг обеспечения фронта беспилотниками и оружием. Раньше распределение ресурсов часто происходило в ручном режиме: лояльные руководству подразделения получали лучшее оборудование, а остальные оставались на "пайке".

Команда Федорова запустила новую математическую модель — обеспечение стали рассчитывать по четким формулам и передавать непосредственно военным корпусам и бригадам. Это лишило посредников и чиновников возможности влиять на распределение, что вызвало волну возмущения и дискредитационных атак:

"Мы сломали принцип "лояльный получит, а нелояльный нет". Передали обеспечение корпусам и бригадам напрямую, сделали формульные расчеты. Но каждый шаг к прозрачности вызвал яростное сопротивление тех, кто привык делить ресурсы вручную".

Диагноз армейской системе: "параллельная реальность" и наказание инициативных

Острая часть интервью касается внутренней культуры в Силах обороны. Федоров заявил о системной проблеме искажения информации: на высших ступенях генералитет часто получает украшенные отчеты, полностью отрывающиеся от реального положения дел на "нули". Вместо решения проблем система скрывает потери и дефицит, а вины спускают на более низкие звенья:

"Самая большая проблема нашей системы управления сейчас — это ложь и переложение ответственности. Когда на бумаге все хорошо, подразделение укомплектовано и готово к бою, а в реальности там 30% людей и нет средств — это стоит жизней".

Экс-глава Минобороны рассказал о рапортовании, где все выглядит идеально, пока бойцы с передовой в частных сообщениях умоляют о помощи:

"Иногда ты сидишь на совещании и слушаешь доклады, в которых все прекрасно, а параллельно тебе в мессенджер пишут командиры с переднего края и показывают совсем другую картину. И эта пропасть между докладами и реальностью — это то, что нас действительно ослабляет".

Кроме этого, Федоров обвинил командование в уничтожении боеспособности бригад из-за так называемого "дергания" батальонов. Вместо того чтобы дать бригаде воевать как единому организму, от нее хаотически отрывают подразделения и бросают на другие участки фронта без нормальной связи и взаимодействия. При этом инициативные командиры, пытающиеся изменять подходы, получают не поддержку, а давление и бюрократическое сопротивление:

"Пол года мы согласовывали новую оргструктуру Министерства обороны из-за бюрократических замечаний Генштаба. Пол года во время полномасштабной войны! Система часто выталкивает и токсичит людей, показывающих результат. Если командир начинает говорить правду о проблемах, его делают виноватым во всем".

Мобилизация и философия войны: почему принуждение не сработает

Касаясь темы мобилизации, Федоров подчеркнул, что силовые методы ТЦК и админресурс исчерпали себя. По его мнению, государству нужен новый честный общественный договор: граждане должны четко понимать сроки службы, проходить качественную подготовку и видеть гарантии для своих семей. Без доверия создать эффективное войско невозможно.

Федоров убежден, что наш единственный шанс на победу состоит в технологическом превосходстве и сохранении жизней бойцов:

"Мы не победим Россию, если будем воевать как маленькая советская армия против великой советской армии. Наше единственное преимущество – это скорость технологий, гибкость и ценность человеческой жизни. Если мы теряем технологичность и возвращаемся к советским методам – мы проигрываем".

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