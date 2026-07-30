Hummer з хабарем – вершина айсберга? Як у Києві діє схема з годування школярів на мільярд гривень

Десятків гривень різниці ціни кілограма курятини осідають мільйонами у кишенях посередників

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Київська прокуратура та очільник Деснянської РДА Максим Бахматов у червні 2026-го гучно відрапортували про викриття на гарячому начальниці управління освіти. За $4 тисячі "подяки" вона допомогла виграти декілька тендерів "правильній" компанії, чиї націнки на шкільних харчах коштували бюджету щонайменше 3 млн грн переплати.

"Телеграф" отримав матеріали досудового розслідування і розплутав весь ланцюжок. Як з'ясувалося, хабар заносили від ТОВ "Гранат" – фірми, яка вже освоїла на київських їдальнях понад 880 млн грн. Причому іншим районам столиці вона продавала продукти ще дорожче, аніж Деснянському. Але до тих угод у правоохоронців запитань нема. Тож насправді сума переплати може бути в десятки разів більшою.

Попри гучний скандал і кримінальну справу, "Гранат" і далі безперешкодно годує столичних школярів. Хто насправді стоїть за цією схемою – у розслідуванні "Телеграфу".

Курятина за особливою ціною: як працює фірма-годувальниця

Слідчі Нацполу проаналізували лише декілька угод із десятків, укладених між ТОВ "Гранат" та освітянами. Для прикладу: контракт на постачання курячого філе від лютого 2024 року загальною вартістю 13,29 млн грн.

Товарознавча та економічна експертизи чітко вказали: реальна ринкова ціна охолодженого філе на той момент становила 142,72 грн/кг, а замороженого – 146,73 грн/кг.

У договорі від 11 лютого 2024 року, який підписала представниця Деснянської РДА Олена Черній (і який є в розпорядженні редакції), фігурує зовсім інша цифра – 166,2 грн за кілограм. За такою розцінкою закупили аж 80 тонн м'яса. Тільки на цій оборудці чиновники Деснянської РДА, за версією слідства, "переплатили" значно більше мільйона гривень.

Ціна, що фігурує в договорі з управлінням освіти Деснянської РДА. Скриншот

Та найцікавіше, що навіть ця завищена ціна виявилася… "акційною" порівняно з сусідніми районами.

Лише за декілька тижнів до цього, 24 січня 2024-го, "Гранат" збув понад 66 тонн курятини управлінню освіти Святошинської РДА – вже по 168,3 грн/кг. І до цієї угоди у правоохоронців чомусь жодних запитань.

Ціна, яка вказана в договорі з управлінням освіти Святошинської РДА. Скриншот

А ще раніше, 22 січня, той самий "Гранат" підписав контракт із Дарницькою РДА на 80 тонн філе по 155 грн/кг. Це теж вище за ринок, але відчутно дешевше, аніж у сусідів. Якби Святошинська РДА купувала за "дарницькою" ціною, то замість 11,12 млн грн витратила б 10,24 млн грн.

Ціна, яка вказана в договорі з управлінням освіти Дарницької РДА. Скриншот

На таких масштабах навіть декілька гривень різниці перетворюються на мільйонні профіти.

Скільки коштував кілограм курячого філе. Інфографіка "Телеграфу"

Якщо з ціною представники "Гранату" ще можуть викрутитися в суді за допомогою альтернативних експертиз, то пояснити прямий хабар буде значно складніше.

Із заяви прокуратури: "Керівниця товариства-переможця передала $4000 "подяки" посередникам, які гарантували перемогу в закупівлях".

Офіційно імена не розголошували. Втім, очільницею ТОВ "Гранат" є Катерина Білокриницька. "Телеграф" розшукав судову ухвалу в межах провадження щодо ТОВки про арешт телефона, декількох печаток і тих самих $4 тисяч.

Що показово: хабар везли на люксовому позашляховику GMC Hummer EV 2024 року вартістю близько $150 тисяч. У салоні, окрім готівки, знайшли печатки низки ФОПів і фірм: ТОВ "ТОР Вольт", "Карман Авто", "Агровіта-ІР".

У "Гранаті" взагалі мають слабкість до дорогих авто: на балансі підприємства є навіть легендарний "кубик" Mercedes-Benz G-Class 2022 року за $200 тисяч. Годувати дітей – бізнес, як бачимо, надприбутковий.

Повідомлення голови Деснянської РДА Бахматова з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури. Скриншот

Загалом ТОВ "Гранат" "натендерило" вже 887 млн грн. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов уточнив, що підозру отримала колишня очільниця місцевого управління освіти (імовірно, Людмила Рожкова, яка керувала ним із червня 2022-го по грудень 2025-го). Її звільнили якраз у розпал слідства.

Але ані звільнення, ані кримінальні справи на бізнес-машину не вплинули. У лютому 2026-го нове керівництво Деснянської освіти підписало з "Гранатом" черговий контракт на 67 тонн філе – цього разу по 157,98 грн/кг (на 10,58 млн грн). Для порівняння: місяцем раніше, у січні 2026-го, Святошинська РДА замовила у них же курятину вже по… 198 грн/кг (на 21,1 млн грн).

Виглядає так, що гучні розслідування змушують чиновників стримувати апетити лише в одному окремо взятому районі. Тим часом на аналогічні угоди у Святошинському районі правоохоронці просто заплющують очі.

Хто насправді стоїть за тендерними гігантами

ТОВ "Гранат" Катерина Білокриницька заснувала ще наприкінці 1990-х. Це один із найвпливовіших гравців ринку шкільного харчування з колосальними зв'язками. Очевидно, що поодинокі кримінальні справи його роботу не зупинять.

Компанія поділена між Білокриницькою та її родичами – Володимиром, Андрієм і Юлією Циганками, а також Катериною Дедовою. Білокриницька з Юлією та Володимиром Циганками володіють ще й ТОВ "Бізнес Плюс ЛТД" (виграні тендери на 227 млн грн). Загалом родина підім'яла під себе підрядів на понад мільярд гривень.

Прибутки відповідні: кожен з сім'ї володіє нерухомістю й автопарком, зокрема, на членів родини оформлено дві трикімнатні квартири в ЖК RiverStone.

Щодо фірм, чиї печатки вилучили під час обшуку авто: "Карман Авто" створили півтора року тому, вона оформлена на 28-річного Дмитра Бондарука і зареєстрована в його панельці на Академмістечку. Інша фірма, "ТОР Вольт", працює з березня 2026-го і числиться за тим же Бондаруком у селі Михайлівка-Рубежівка – у хаті, де прописано ще 9 сторонніх компаній. "Агровіта-ІР" належить Андрію Помазану, депутату Ірпінської міської ради 8-го скликання.

За даними джерел "Телеграфу", за цією мережею стоїть ще один сірий кардинал (його ім'я ми поки не розголошуємо). Саме він вибудовував "містки" між чиновниками та пулом потрібних підприємств.

Скільки бюджетних коштів перерахували ТОВ "Гранат" освітяни. Інфографіка "Телеграфу"

Загалом лише Деснянська РДА віддала "Гранату" понад 100 млн грн. Але це дрібниці: Дарницька РДА перерахувала їм 281 млн грн, Святошинська – 151,2 млн грн, Шевченківська – 55,2 млн грн. Чи понесуть відповідальність очільники інших районів? Як свідчить аналіз "Телеграфу", за однакові продукти різні райони платили абсолютно різні ціни.

Можливо, силовикам час вийти за межі дрібних хабарів і подивитися на картину ширше? Адже ляльководи цієї схеми сидять явно вище від районного рівня. "Телеграф" офіційно звернувся до ТОВ "Гранат" по коментар. Далі буде…