В Киеве на взятке задержан чиновник одной из районных администраций

Должностное лицо якобы является участником коррупционных схем

В Киеве задержан начальник отдела по делам предпринимательства Деснянской районной государственной администрации. Якобы речь идет о Василии Биньковском.

Об этом сообщил руководитель Офиса трансформации Максим Бахматов. По его информации, чиновник требовал у предпринимателя 120 тысяч гривен взятки за возможность незаконной торговли подакцизными товарами на территории района.

"В Киеве во время получения взятки задержан начальник отдела по делам предпринимательства Деснянской РГА Василий Биньковский", — написал Бахматов.

По его словам, Биньковский является частью "коррупционной вертикали", возглавляемой заместителем председателя Деснянской РГА Николаем Загуменным — отцом действующего руководителя аппарата КГГА Дмитрием Загуменным.

Бахматов также отметил, что назначение Дмитрия Загуменного активно лоббировал кум мэра Киева Виталия Кличко — Артур Палатный. Последний, как пишут СМИ, фигурирует в так называемых "пленках Комарницкого", указывающих на коррупционные влияния в столичных властях.

Бахматов опубликовал фото задержания Биньковского

Что известно о Биньковском

Василий Биньковский занимает должность начальника отдела по предпринимательству, торговле и потребительскому рынку Управления благоустройства и предпринимательства Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации.

Его отдел отвечает за координацию деятельности предприятий торговли, ресторанного хозяйства и бытового обслуживания, а также организацию выставок, ярмарок и сезонной торговли в Деснянском районе.

Сегодня, 15 апреля, появилась информация, что его задержали правоохранители во время получения взятки.

Ранее "Телеграф" писал, что начальник КГВА Тимур Ткаченко отстранил от должности первого заместителя начальника администрации Николая Поворозника. Ткаченко предъявил несколько серьезных обвинений.