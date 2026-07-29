Его главный хит прослушали более миллиарда раз: умер легендарный музыкант

Через два дня ему мог бы исполнится 51 год

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Французский продюсер, диджей, бывший актер Kavinsky был найден мертвым в своей квартире в Париже. Через два дня — 31 июля — у него день рождения, ему мог исполнится 51 год.

По данным источников французских СМИ, экстренные службы вызвал сосед музыканта, который не мог с ним связаться. Предварительно сообщается, что причиной смерти музыканта стал инсульт.

Kavinsky – Венсан Белорже. Фото: Getty Images

Что известно о Kavinsky?

Настоящее имя Kavinsky – Венсан Белорже. Он был ярким представителем французской электронной сцены. Музыкант прославился в начале нулевых, а мировую известность получил благодаря треку "Nightcall", ставшему саундтреком к фильму "Драйв". В сети этот трек суммарно собрал более 1 миллиарда прослушиваний.

"Nightcall" — это история о ночном визите таинственного и опасного мужчины в свою любимую, написанная от имени персонажа-зомби из вымышленной вселенной Kavinsky. Трек построен как диалог между двумя героями и сочетает в себе темы опасности, сострадания, трансформации и скрытой нежности.

В 2013 году музыкант выпустил дебютный студийный альбом OutRun, а через восемь лет — сингл Renegade. В 2024 году Kavinsky выступил вместе с бельгийской певицей Angèle на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.

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