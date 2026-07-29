"С меня хватит": гневную речь Зеленского в адрес Нетаньяху прочитали по губам (видео)

Лидеры стран встретились впервые за долгое время

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пересеклись на похоронах американского сенатора Линдси Грэма. Специалист по чтению по губам раскрыла содержание разговора двух глав государств.

Об этом сообщает irishstar. Лидеры стран встретились в США, где во вторник, 28 июля, с почестями похоронили Грэма.

Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг рассказала, что, по ее мнению, было сказано между двумя лидерами. Хиклинг утверждает, что Зеленский сказал Нетаньяху: "У нас было условие, и они его нарушили. Мне следовало сделать это самому. Это стало катастрофой. Мы выходим из этого. Нам нужна свобода. С меня хватит".

В какой-то момент Зеленский говорит что-то, от чего его лицо хмурится, и Нетаньяху очень оживленно отвечает, жестикулируя руками. Затем Зеленский кивает, морщится и говорит что-то еще израильскому премьеру, после чего оба начинают улыбаться и пожимать друг другу руки.

Ahead of Sen. Lindsey Graham's funeral, Netanyahu and Zelensky were seen speaking. pic.twitter.com/FOVAUI1xiR — Open Source Intel (@Osint613) July 28, 2026

Ни Зеленский, ни Нетаньяху не подтвердили сказанное, и достоверность перевода по губам проверить невозможно. Однако это заявление подпитывает предположения об отношениях, которые, по информации СМИ, уже некоторое время остаются напряженными. Лидеры Украины и Израиля не встречались с сентября 2023 года, несмотря на то, что события, связанные с Ираном, все больше связывают их интересы.

Напомним, Зеленский в США провел встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Во время разговора за закрытыми дверями лидеры, в частности, обсуждали сотрудничество двух стран в сфере обороны и давление на РФ. Ранее "Телеграф" сообщал, почему президент США меняет свое отношение к Украине и России.