Экс-чиновник с ВАЗом и дочь с "кубиком": история богатства и скандал Василия Грушко

Необычная ситуация с имуществом получила огласку

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История с бывшим чиновником Госпродпотребслужбы Василием Грушко привлекла внимание на фоне вопросов к его активам и связям после увольнения. Несмотря на скромные доходы у семьи появилось дорогостоящее имущество, кроме того, появились сведения о возможном конфликте интересов после перехода на работу в частный сектор.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Жигули" пишет, Mercedes "кубик" — в уме. Как экс-чиновник спрятал роскошное имущество от контроля".

Грушко является сыном Василия Филипповича Грушко (ныне 68-летний пенсионера), который до 2022 года возглавлял Госпродпотребслужбу в Хмельницкой области. Сам Грушко-младший до марта 2025 года занимал должность начальника Хмельницкого райуправления Госпродпотребслужбы в Винницкой области. Согласно декларации за 2025 год (поданной перед увольнением в марте), официальные доходы семьи выглядели более чем скромно:

Василий Грушко за три месяца до увольнения заработал в Госпродпотребслужбе 104,6 тыс. грн .

за три месяца до увольнения заработал в Госпродпотребслужбе . Его жена Марина получила 150,3 тыс. грн. в Винницкой региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы.

Совместные наличные сбережения супругов составляли 100 тыс. грн .

. Единственный официальный автомобиль в семейной декларации – старенький ВАЗ 21101-01 аж 2007 года выпуска.

Василий Грушко. Фото с Facebook

Но как оказалось, к своему 21-летию Екатерина Грушко, дочь экс-чиновника, стала владелицей целой коллекции элитных автомобилей, общая рыночная стоимость которых составляет около 250 тысяч долларов. При этом все эти машины зарегистрировали в 2026 году. Стоит отметить, что Грушко уже не будет подавать декларацию за 2026 год, так как по закону ее следует подавать только за тот год, когда было увольнение.

Согласно документам за 2025 год, у Екатерины не было собственных автомобилей. Однако девушка регулярно получала постановления и штрафы за нарушение ПДД.

Скриншот Youcontrol

Сколько стоит BMW X7 2022 года. Скриншот auto.ria.com

Сколько стоит Mercedes-Benz G 500 2019 года. Скриншот auto.ria.com

Также у Екатерины Грушко есть BMW X6 2022 г. в. (стоимость – от 60 тыс. долларов). А также BMW X7 2022 года (стоимость – от 72 тыс. долларов). Последний автомобиль зарегистрирован на основании договора дарения.

Сколько стоит BMW X6. Скриншот auto.ria.com

Автомобили, оформленные на дочь чиновника, стоят 252 тысячи долларов. Инфографика "Телеграфа"

Конфликт интересов

После увольнения с государственной службы в марте Василий Грушко перешел на работу в Агропромышленное научно-производственное предприятие "Визит", которое связанно с семьей экс-нардепа Петра Юрчишина (официально оформленное на его жену Любовь Юрчишину). Группа компаний имеет разветвленный бизнес:

агропромышленный сектор и предприятия пищевой промышленности;

сеть продуктовых магазинов;

ресторан "Визит";

известный санаторий "Радон".

При этом бизнес Юрчишина работает в сферах, которые контролирует Госпродпотребслужба — от пищевого производства до санаторных объектов. Ранее проверки проводило управление, которым руководил Грушко. Более того, тот же санаторий "Радон" еще совсем недавно инспектировало именно то управление под руководством Грушко.

Это может говорить о конфликте интересов и вызывает вопросы к переходу бывшего контролера в частную структуру.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о миллионных обязательствах, скандальных родственниках и криминальных историях депутата Одесского облсовета.