Його головний хіт прослухали понад мільярд разів: помер легендарний музикант

Через два дні йому міг би виповниться 51 рік

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Французький продюсер, діджей, колишній актор Kavinsky був знайдений мертвим у своїй квартирі в Парижі. Через два дні — 31 липня — у нього був день народження, йому міг виповнитися 51 рік.

За даними джерел французьких ЗМІ, екстрені служби викликав сусід музиканта, який не міг із ним зв’язатися. Попередньо повідомляється, що причиною смерті музиканта став інсульт.

Kavinsky — Венсан Білорже. Фото: Getty Images

Що відомо про Kavinsky?

Справжнє ім’я Kavinsky – Венсан Білорже. Він був яскравим представником французької електронної сцени. Музикант прославився на початку нульових, а світову популярність отримав завдяки треку "Nightcall", що став саундтреком до фільму "Драйв". У мережі цей трек сумарно зібрав понад 1 мільярд прослуховувань.

"Nightcall" — це історія про нічний візит таємничого та небезпечного чоловіка до своєї коханої, написана від імені персонажа-зомбі з вигаданого всесвіту Kavinsky. Трек побудований як діалог між двома героями і поєднує в собі теми небезпеки, жалю, трансформації та прихованої ніжності.

У 2013 році музикант випустив дебютний студійний альбом OutRun, а за вісім років — сингл Renegade. У 2024 році Kavinsky виступив разом із бельгійською співачкою Angèle на церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі.

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