В Германии продают целую деревню дешевле элитной квартиры в Киеве: в чем "ловушка"

В чем подвох сказочно дешевого предложения

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В Германии выставили на продажу 16 домов по сверхнизкой цене. Однако заманчивое предложение оказалось с важным нюансом.

Об этом пишет Libertatea. Речь о поселении в Камсдорфе из 16 домов, которые раньше использовались как общежитие для учеников на тюрингском сталелитейном заводе, а позже — как курорт для жителей ГДР. После воссоединения Германии это место оставалось заброшенным на протяжении долгих лет.

Сейчас этот комплекс выставлен на продажу всего за 390 тысяч евро. Для сравнения, по данным сайта City Base, в июле 2026 года средняя цена квартиры в Киеве находится в промежутке между 55 и 150 тысячами долларов. Более того, ранее мы уже писали, что в столице бывают предложения с гораздо более высокими ценниками. Например, в Оболонском квартире за один элитный пентхаус могут попросить почти 4 миллиона долларов. За такие деньги можно купить около 10 таких деревен в Германии.

Село в Камсдорфе

Цены на квартиры в Киеве

Однако выгодное предложение в Камсдорфе имеет свои юридические особенности, которые могут стать весомым поводом задуматься перед покупкой. Дело в том, что из-за длительного простоя без жильцов земля по немецкому законодательству утратила право на использование.

Теперь время власти не разрешают постоянное использование зданий под жилую застройку, считая, что это создаст "изолированное поселение за пределами застроенной территории". Для законного использования потребуется новый градостроительный план или другая форма разрешения на градостроительство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что если право на жилье не внесено в Госреестр, за него невозможно получить компенсацию в случае повреждения или разрушения из-за войны.