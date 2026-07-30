"Бункер-морозилка"? В Івано-Франківську здають "трьошку" за 6 тисяч гривень із вагоном "сюрпризів" (фото)"
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Фактори безпеки штовхають ціни вгору
В Івано-Франківську — одному з найдорожчих міст України за вартістю оренди нерухомості — здають трикімнатну квартиру дешевшу за 6 тисяч гривень на місяць. Однак у пропозиції є особливість: поки в інших регіонах за цю ціну можна винайняти повноцінне житло, у Франківську орендар отримає голі стіни.
Про це свідчить відповідне оголошення на OLX. Згідно з ним, йдеться про трикімнатну квартиру площею 79 квадратів. Вона розташована на 8-му поверсі десятиповерхового цегляного будинку в центрі міста. Ціна пропозиції – 5 500 гривень на місяць.
Однак квартира має цілу низку важливих застережень:
- без ремонту (стан після будівельників);
- без електрики;
- без опалення;
- без меблів.
Власник пропонує здати приміщення під склад чи "щось ще".
Ціни на оренду квартир в Україні
Як пише "РБК-Україна", через безпекові фактори ціни на оренду житла за останній рік у західних регіонах зростали значно швидше, ніж навіть у столиці. Вартість оренди однокімнатних квартир в Ужгороді збільшилася на 19%, в Івано-Франківську – на 22%, а у Львові – на 29%.
Середня ціна оренди "однушки" в Івано-Франківську становить 18 тисяч гривень.
Раніше "Телеграф" розповідав, що стан найдешевшої квартири в Одесі налякав українців. Що пропонують за 3 тисячі гривень на місяць.