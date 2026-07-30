"Бункер-морозилка"? В Івано-Франківську здають "трьошку" за 6 тисяч гривень із вагоном "сюрпризів" (фото)"

Фактори безпеки штовхають ціни вгору

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В Івано-Франківську — одному з найдорожчих міст України за вартістю оренди нерухомості — здають трикімнатну квартиру дешевшу за 6 тисяч гривень на місяць. Однак у пропозиції є особливість: поки в інших регіонах за цю ціну можна винайняти повноцінне житло, у Франківську орендар отримає голі стіни.

Про це свідчить відповідне оголошення на OLX. Згідно з ним, йдеться про трикімнатну квартиру площею 79 квадратів. Вона розташована на 8-му поверсі десятиповерхового цегляного будинку в центрі міста. Ціна пропозиції – 5 500 гривень на місяць.

Однак квартира має цілу низку важливих застережень:

без ремонту (стан після будівельників);

без електрики;

без опалення;

без меблів.

Власник пропонує здати приміщення під склад чи "щось ще".

Ціни на оренду квартир в Україні

Як пише "РБК-Україна", через безпекові фактори ціни на оренду житла за останній рік у західних регіонах зростали значно швидше, ніж навіть у столиці. Вартість оренди однокімнатних квартир в Ужгороді збільшилася на 19%, в Івано-Франківську – на 22%, а у Львові – на 29%.

Середня ціна оренди "однушки" в Івано-Франківську становить 18 тисяч гривень.

Ціни на оренду квартир в Україні. Інфографіка — РБК-Україна

Раніше "Телеграф" розповідав, що стан найдешевшої квартири в Одесі налякав українців. Що пропонують за 3 тисячі гривень на місяць.