Пенсионера обвинили в краже колбасы в "АТБ": пожилой мужчина смог выиграть дело в суде

Мужчине грозил штраф и не только

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Деснянский районный суд Чернигова рассмотрел дело о краже колбасы из местного супермаркета "АТБ". Полиция обвиняла в правонарушении пенсионера.

Фемида встала на сторону обвиняемого из-за отсутствия доказательств его вины. Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на материалы судебного дела.

Согласно протоколу полиции, 15 февраля 2026 года обвиняемый зашел в "АТБ" и похитил с полки палку колбасы "Добров Дрогобычская", стоимостью 207 грн. 90 коп. Таким образом правоохранители обвинили пенсионера в мелком похищении чужого имущества по ч.1 ст. 51 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Мужчине грозил штраф от 850 до 1700 грн, общественные работы на срок от 20 до 30 часов, либо административный арест на срок до 5 суток.

Пенсионер с протоколом полиции не согласился. По его словам, он действительно брал колбасу в руки, но исключительно для того, чтобы проверить ее консистенцию. Мужчина отметил, что никаких товаров мимо кассы не выносил и в карманы колбасу не прятал.

У меня нет зубов, поэтому я касался колбасы, чтобы понять, мягкая ли она и смогу ли я ее съесть. Накануне я тоже ее щупал, но купил только булочку и хлебцы. На следующий день снова потрогал другую колбасу, но снова взял только хлебцы и расплатился. А когда пришел в магазин через несколько дней, меня обвинили в воровстве. Обвиняемый в суде

Исследовав видеозапись с камер наблюдения, судья установила, что кадры не подтверждают версию полиции. На видео пенсионер рассматривает колбасные изделия, прикасается к ним, беря в руки и кладя назад, после чего направляется в отдел с хлебом.

Суд подчеркнул, что сам по себе протокол о правонарушении не может быть безоговорочным доказательством вины, а обязанность доказывания возлагается в данном случае на полицию. Поскольку правоохранители не предоставили неопровержимых доказательств кражи, производство по делу в отношении пенсионера было закрыто за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

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