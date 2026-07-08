Забрал из леса ежа и поплатился: что "светит" за незаконное содержание диких животных дома

Даже если животное "спасли" или подобрали раненым, это не дает право оставить его себе

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Многие украинцы считают, что спасти раненую сову, забрать домой ежа или приручить лису – это хорошее дело. Однако законодательство Украины четко регулирует изъятие диких животных из природной среды и их содержание в неволе.

В некоторых случаях за такое "попечительство" можно получить не только штраф, но и потерять само животное. Подробнее об этом расскажет "Телеграф".

Можно ли держать дома дикое животное

Закон Украины "О животном мире" определяет, что дикие животные, изъятые из природной среды, могут находиться в собственности человека только при наличии законных оснований. Если соответствующего разрешения или документов нет, животное считается незаконно приобретенным.

Это значит, что просто взять из леса или с поля сову, сокола, лису или ежа и оставить их у себя дома нельзя. Такие действия расцениваются как незаконное извлечение дикого животного из природной среды.

Какое наказание предусмотрено

Ответственность зависит от конкретных обстоятельств. Если человек нарушил правила приобретения или содержания диких животных в неволе или в полувольных условиях, применяется статья 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За такое нарушение гражданам грозит штраф от 30 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — сейчас это от 510 до 1700 гривен. Кроме того, суд может принять решение о конфискации животного.

Если же речь идет о животных, занесенных в Красную книгу Украины или охраняемых международными договорами, санкции более строгие. За незаконное изъятие таких видов из природы предусмотрен штраф от 100 до 215 не облагаемых налогом минимумов, то есть от 1700 до 3655 грн с обязательной конфискацией.

Кроме административного штрафа, нарушитель может быть обязан компенсировать ущерб, причиненный государству. Таксы для возмещения ущерба за незаконное изъятие отдельных видов диких животных утверждаются Кабинетом Министров Украины и в отдельных случаях могут составлять десятки тысяч гривен.

Их лучше не трогать

Если животное нашли раненым

Сам факт того, что человек подобрал раненое дикое животное, не означает автоматического права оставить его себе. Специалисты рекомендуют в таких случаях обращаться в центры реабилитации диких животных, к ветеринарным врачам или территориальные органы Государственной экологической инспекции.

Если после лечения животное способно выживать самостоятельно, его, как правило, возвращают в природную среду.

Каких животных это касается

Ограничения распространяются не только на крупных хищников или на экзотических зверей. Незаконным может быть содержание любого дикого животного, изъятого из природы без надлежащих документов.

Это могут быть:

совы;

соколы и другие дикие хищные птицы;

лисы;

ежи;

белки;

летучие мыши;

другие дикие млекопитающие, пресмыкающиеся или земноводные.

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